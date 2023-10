iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro: dove acquistarli al miglior prezzo

I nuovi iPhone 15 sono usciti sul mercato da diverso tempo ormai e, se desiderate acquistarlo in questo periodo, sarete felici di sapere che è ancora possibile reperirli sul mercato. Nonostante tutti i rivenditori (Apple Store compreso) siano stati intasati dalle richieste al momento del lancio, le scorte non sono interamente esaurite. Di seguito, dunque, troverete una lista degli store in cui potrete acquistare al miglior prezzo tutti i vari modelli di iPhone!

Partiamo da un presupposto: come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, Apple quest'anno ha sorprendentemente ridotto i prezzi dei nuovi iPhone 15 rispetto ai modelli dell'anno precedente, con una diminuzione fino a 100,00€. Inoltre, numerosi negozi, tra cui l'Apple Store stesso, offrono l'opzione di rateizzare il pagamento, rendendo così l'acquisto più accessibile (nei prossimi paragrafi vi spiegheremo meglio come funziona).

iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

L'iPhone 15 è indirizzato principalmente a due categorie di acquirenti: da un lato, agli affezionati di Apple che sostituiscono regolarmente il loro modello con il più recente — magari usufruendo del servizio trade-in offerto dall'azienda —. Dall'altro, è rivolto a chi sta semplicemente pensando di acquistare un nuovo smartphone e desidera investire in un dispositivo di alta gamma; sia che si opti per la versione base o per il Pro Max, ci sono ben pochi modelli sul mercato in grado di competere in termini di prestazioni e qualità, rendendoli una scelta sicura e duratura.

Le innovazioni che rendono gli iPhone 15 attraenti rispetto ai modelli precedenti sono numerose. Ad esempio, la versione Pro presenta un nuovo sistema di fotocamere che, oltre all'obiettivo principale da 48MP (quad-pixel) dei modelli dell'anno precedente, include due nuove fotocamere secondarie. Questa combinazione offre la possibilità di avere "l'equivalente di sette fotocamere in tasca", secondo quanto dichiarato da Apple. Inoltre, l'introduzione della porta Type-C in sostituzione della tradizionale porta Lightning degli iPhone rappresenta un cambiamento significativo, rendendoli molto più comodi rispetto a tutti i modelli precedenti. Ovviamente ci sono molte altre novità, che vi lasciamo scoprire nel nostro articolo dedicato a tutti i dettagli suoi nuovi iPhone 15.

iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro, come pagarli a rate?

Se state considerando l'acquisto di uno degli iPhone 15 e preferite pagarlo a rate, sarete felici di sapere che si tratta di un'operazione semplice e più che fattibile, indipendentemente dal negozio che scegliete. Anche l'Apple Store, per esempio, offre la possibilità di finanziare l'acquisto direttamente al momento del pagamento: dopo aver aggiunto il prodotto al carrello, infatti, sarà sufficiente selezionare l'opzione "Finanziamento".

Un'alternativa è rappresentata dal pagamento a rate offerto da Amazon tramite la linea di credito Cofidis. Questa opzione è particolarmente conveniente dato che è una delle poche che offre un finanziamento a rate a tasso zero senza richiedere una busta paga, ma solo un conto corrente e un documento di identità. Per usufruirne, dovrete selezionare "CreditLine" come metodo di pagamento dopo aver inserito l'articolo nel carrello e seguire le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Infine, una terza opzione sono i pagamenti in tre rate a tasso zero offerti da PayPal e Klarna. Anche in questo caso, non è richiesta una busta paga, e queste opzioni sono disponibili in molti negozi online, tra cui Comet (qui tutti i modelli) e Unieuro (qui tutti i modelli). Insomma, la scelta del metodo di pagamento o rateizzazione dipenderà dalle vostre esigenze e possibilità finanziarie; tuttavia, vi consigliamo di optare per rivenditori affidabili, come quelli menzionati in questo articolo, per evitare potenziali truffe.

iPhone 15, 15 Plus e 15 Pro, dove acquistare ogni modello

Apple Store

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Amazon

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Mediaworld

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Unieuro

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Ovviamente, gli iPhone 15 saranno disponibili per il preorder anche su altri store, come ad esempio Comet (qui tutti i modelli), Euronics (qui tutti i modelli) ed eBay (qui tutti i modelli). Insomma, avete un'ampia scelta su dove acquistarlo, non vi resta che decidere quale modello fa maggiormente al caso vostro e sperare che sia ancora disponibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!