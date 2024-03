Vuoi cambiare la tua smart TV? Scopri come avere un rimborso di 300€!

State pensando di acquistare una nuova smart TV, sostituendo il vostro vecchio modello con uno di nuova generazione? In tal caso vi suggeriamo di dare uno sguardo alla nuova promozione di Unieuro, che fino al 28 marzo, vi permetterà di ottenere un rimborso fino a 300€ restituendo il vostro usato se acquistate un nuovo TV a partire da 349€!

Promozione "cambia il tuo TV", perché approfittarne?

L'iniziativa di Unieuro si rivela particolarmente vantaggiosa per coloro che intendono rinnovare il loro vecchio televisore con uno più recente. Optando per una delle molteplici smart TV disponibili di qualsiasi marchio, a partire da soli 349,00€ e consegnando il vostro vecchio televisore, potrete approfittare dell'offerta di cashback. Naturalmente, maggiore sarà il valore del nuovo prodotto acquistato, maggiore sarà il rimborso che riceverete, che può variare da un minimo di 100,00€ a un massimo di 300,00€.

Tuttavia, affinché il vostro vecchio apparecchio sia idoneo per il rimborso, dovrà soddisfare alcuni requisiti: dovrà essere a schermo piatto, funzionante e presentare buone condizioni estetiche. Inoltre, dovrà essere in grado di ricevere il segnale DVB-T tramite il suo tuner integrato e possedere il piedistallo originale. Una volta verificate queste condizioni, sarà sufficiente inviare la richiesta di partecipazione entro 15 giorni dalla data di acquisto, tramite la pagina dedicata sul sito di Unieuro.

Entro 3 giorni riceverete la conferma dell'accettazione della vostra richiesta e potrete procedere all'invio del vecchio televisore, usufruendo del servizio di corriere fornito da OPIA. Infine, il rimborso sarà accreditato direttamente sul vostro conto corrente. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il regolamento completo dell'offerta.

Insomma, si tratta di un'opportunità eccellente non solo per risparmiare sull'acquisto di una nuova smart TV, ma anche per disfarsi del vecchio modello, un'operazione talvolta complicata da gestire. Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata alla promozione, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che terminerà il 28 marzo.

