Wind Tre raggiunge Firenze grazie alla fibra a 1 Gbps di Open Fiber

Da oggi anche a Firenze si potrà beneficiare della banda ultralarga. Grazie ai lavori che Open Fiber sta svolgendo infatti, già 30mila unità immobiliari sono state cablate con fibra ottica a 1 Gbps e Wind Tre, Fibra City e Xstream sono i primi operatori TLC a commercializzare servizi su fibra Open Fiber nel Comune di Firenze. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a quelli già presenti.

I lavori, che vedranno in totale la posa di oltre 2000 km di fibra ottica con un investimento di 62 milioni di euro a carico di Open Fiber, garantiranno ai fiorentini tutti i vantaggi di una connessione ultraveloce, non solo in ambito privato, ma anche per quanto riguarda scuole, aziende e uffici pubblici.

In particolar modo l’impatto sarà rilevante su turismo e pubblica amministrazione. Si va dal telelavoro alla videosorveglianza, dallo streaming online alla domotica ai servizi di Pubblica Amministrazione digitale.

La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta Fibra 1000 a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone, con Super Fibra a brand 3.