Questo proiettore da cinema è in offerta a 559€: un'esperienza da urlo a casa

Se siete alla ricerca di un'esperienza cinematografica unica senza uscire di casa, l'XGIMI HALO+ è il proiettore portatile che fa al caso vostro. Attualmente in offerta a soli 559€ su Mediaworld, offre una qualità visiva straordinaria e un audio potente, trasformando ogni spazio in una sala cinema. Che si tratti di una serata film con amici o di una presentazione importante, questo modello compatto e avanzato è pronto a stupirvi con la sua versatilità e performance.

Vedi offerta

XGIMI HALO +, chi dovrebbe acquistarlo?

L'XGIMI HALO+ è dotato di una risoluzione Full HD e una luminosità di 700 ISO lumen, che garantiscono immagini nitide e brillanti anche in ambienti non oscurati. La tecnologia DLP e l’adattamento intelligente dello schermo (ISA) ottimizzano ogni proiezione, creando immagini più chiare e dettagliate in pochi secondi. Con due altoparlanti Harman Kardon da 5W, il suono è altrettanto straordinario: cristallino e con bassi profondi che arricchiscono l’esperienza visiva, ideale per serate karaoke o per ascoltare la vostra musica preferita via Bluetooth.

La configurazione dell'XGIMI HALO+ è semplice grazie alla tecnologia ISA, che regola automaticamente l'immagine per adattarsi alla superficie su cui viene proiettata. Con Android TV integrato e l'accesso a oltre 5000 app, tra cui Disney+, HBO Max e Prime Video, potrete guardare film e serie TV in modo fluido. Inoltre, con il supporto per Chromecast e l'Assistente Google, avrete il pieno controllo tramite il telecomando, permettendovi di avviare app, cercare video o regolare la riproduzione in tempo reale.

Non solo per film e serie TV, l'XGIMI HALO+ è perfetto anche per il gaming. Con la modalità Game Mode Boost, il proiettore offre una risoluzione elevata, un suono eccezionale e una latenza ridotta, garantendo prestazioni straordinarie anche nei giochi più veloci. Inoltre, la funzione di compensazione del movimento a 60 Hz (MEMC) elimina le sfocature durante le scene più dinamiche, mantenendo l'immagine nitida e fluida. Grazie alla compatibilità HDR10, potrete godere di un contrasto elevato e di una profondità di colore fenomenale, perfetti anche per godervi un film romantico all’aperto sotto le stelle. Con porte HDMI, USB e per cuffie, l'XGIMI HALO+ è un proiettore pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze multimediali.