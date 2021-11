YouTube nasconderà il numero dei “Non mi piace”

Di recente, YouTube ha testato gli effetti del nascondere il pulsante dei “Non mi piace” presente sotto ogni video, e pare che l’esperimento abbia effettivamente sortito gli effetti desiderati, tanto da convincere Google stessa a nascondere il numero di “Non mi piace” su ogni video, rendendolo dunque visibile solamente al proprietario del canale che ha eseguito l’upload. Ovviamente la funzione continuerà a essere disponibile, poiché l’algoritmo di consigli e preferenze si basa anche sui video ai quali è stato messo un “Non mi piace” in modo da evitare di consigliare contenuti simili: l’unica differenza è che non sarà possibile vedere quante persone lo hanno fatto effettivamente.

Sebbene il numero di “Non mi piace” poteva essere d’aiuto agli utenti per quanto riguarda la decisione di guardare il video o meno, Google ha pensato che nasconderlo potesse essere una scelta migliore, se si guarda il quadro generale: molto probabilmente la causa scatenante risiede nelle numerose campagne di “dislike aggressivo“, che colpiscono per la maggior parte i creator di contenuti più piccoli o quelli appena arrivati. Una sorta di bullismo passivo-aggressivo, che sembra possa essere contrastato in modo ottimale con questa nuova decisione, in modo da creare uno spazio di condivisione dei contenuti sempre più inclusivo e caratterizzato da un clima di rispetto reciproco, all’interno del quale chiunque può sentirsi libero di esprimere la propria creatività come meglio crede.

D’altronde ha senso che YouTube sia in prima linea contro queste campagne di dislike: oltre che per il beneficio dei suoi utenti, la compagnia stessa si è ritrovata al centro di questo tipo di “attacco” alla fine del 2018, quando il video pubblicato dal team “Rewind” ha ricevuto una miriade di critiche praticamente da chiunque, prendendosi addirittura lo scettro di “Video Rewind più brutto mai creato” e diventando il video con più “Non mi piace” della storia, superando il video di “Baby” di Justin Bieber che era stato sul podio per 7 anni di fila. Di certo non un bel modo di finire l’anno, ma siamo certi che questi miglioramenti riusciranno a migliorare l’esperienza utente un po’ per tutti, permettendo di dare libero sfogo alla propria creatività.