1000km solo grazie ai pannelli solari, quest'auto ha dell'incredibile

Stella Terra, la prima auto fuoristrada al mondo alimentata a energia solare, ha completato il suo primo grande viaggio percorrendo 620 miglia (circa 1.000 km) e raggiungendo il deserto del Sahara, come riporta The Guardian. Il team di studenti dell'Università di Eindhoven che ha realizzato questo progetto spera che il successo del viaggio ispiri le case automobilistiche a realizzare, in futuro, più veicoli indipendenti dalle infrastrutture di ricarica.

Il Solar Team di Eindhoven, nei Paesi Bassi, non è nuovo alla costruzione di veicoli a energia solare. In precedenza, Interesting Engineering ha raccontato le loro imprese e i loro successi nella costruzione di un camper a energia solare che ha compiuto un viaggio simile di 1.242 miglia (~2.000 km) nel 2021.

Il team è composto in genere da giovani tra i 21 e i 25 anni che si prendono un anno di pausa dagli studi per costruire un'auto a energia solare altamente innovativa. Per l'edizione di quest'anno, il team ha deciso di realizzare un veicolo fuoristrada senza infrastrutture di ricarica convenzionali.

Stella Terra, il SUV solare offroad

I SUV elettrici non sono più una novità nel settore automobilistico. Molte aziende li stanno costruendo su scala commerciale. Rispetto ad altri veicoli elettrici, i SUV elettrici hanno bisogno di batterie più grandi per essere alimentati, aumentando il loro peso.

Il Solar Team Eindhoven ha raccolto questa sfida e ha lavorato per progettare un SUV più leggero del 25% rispetto a un SUV medio. Il peso ridotto del veicolo significa che la batteria deve lavorare meno per alimentare l'auto e può essere più piccola. Poiché la batteria potrebbe essere ricaricata in movimento, il team potrebbe installarne una più piccola, riducendo il peso del veicolo.

Stella Terra durante il suo viaggio verso il Sahara, Solar Team Eindhoven

Il processo di progettazione ha portato alla creazione di Stella Terra, un SUV del peso di 1.200 kg con un'autonomia di 630 km in una giornata di sole. Il team di studenti ha progettato il veicolo e alcuni componenti da zero. Poiché si tratta di un veicolo fuoristrada e i Paesi Bassi non offrono una grande varietà di paesaggi, il team ha deciso di portare l'auto in Marocco per effettuare test approfonditi.

Il viaggio nel Sahara

Le capacità fuoristrada del veicolo sono state messe alla prova durante tutto il viaggio, quando il veicolo a due posti ha attraversato l'aspra catena montuosa del Rif, caratterizzata da ripidi salite e discese. Lungo il percorso montuoso, Stella Terra ha visitato una delle città più alte del Marocco prima di dirigersi verso le piste dure e sabbiose del deserto del Sahara.

Il team ha dovuto affrontare alcuni intoppi iniziali: lo sterzo si è rotto presto, ma è stato possibile ripararlo con pezzi disponibili in loco. Poiché il veicolo poteva portare i suoi passeggeri in luoghi remoti, il team si è anche assicurato che i sedili dell'auto potessero appiattirsi per creare un letto comodo e che i pannelli solari potessero generare energia sufficiente per cucinare un pasto, ricaricare un telefono e non solo per guidare l'auto.

Il convertitore costruito per i pannelli solari ha raggiunto un'efficienza al 97% nel trasformare la luce assorbita in energia elettrica. Questo ha portato a un aumento delle prestazioni e Stella Terra è risultata essere un terzo più efficiente di quanto previsto dal team di costruzione.

Gli sforzi del Solar Team Eindhoven per costruire le sue auto sono sempre in anticipo rispetto al mercato automobilistico e il team spera che il recente successo incoraggi le case automobilistiche a realizzare in futuro veicoli più ecologici e indipendenti dalla ricarica.