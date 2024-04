5 motivi per comprare Hyundai Tucson

Con una vendita record di oltre 150.000 unità in tutta Europa nel 2022, secondo i dati forniti da JATO Dynamics, Hyundai Tucson si conferma come il SUV di segmento C più gettonato degli ultimi anni. La casa automobilistica coreana, in costante crescita, non si limita a incrementare i numeri di vendita o a lanciare nuovi modelli, ma punta anche sull'elevato livello di carattere, funzionalità e raffinatezza dei suoi veicoli.

La quarta generazione del Hyundai Tucson, presente sul mercato da alcuni anni, si distingue per un design estremamente curato, che differisce nettamente dalla massa dei veicoli in circolazione. Un restyling è atteso e arriverà in tempi molto brevi, anche se sarà di carattere puramente estetico.

Per questo motivo, per aiutare i nostri lettori a prendere una decisione informata, abbiamo individuato cinque fattori che rendono Tucson una scelta allettante per coloro che cercano un'auto adatta alle loro esigenze. Tuttavia, per un quadro più completo, invitiamo anche a leggere l'articolo che esplora i cinque motivi per cui potresti scegliere di non acquistarlo, disponibile al seguente indirizzo. A questo proposito ricordiamo anche la presenza delle due recensioni (full hybrid e plug-in) e il confronto diretto tra le motorizzazioni.

Motorizzazioni

Hyundai Tucson è disponibile in commercio in molteplici declinazioni, dalla più classica endotermica pura (benzina o diesel), alla mild, plug-in e full hybrid. In questo contesto Hyundai ha creato un SUV di segmento C in grado di venire incontro ai gusti e alle necessità di tutti, a vantaggio chiaramente dei numeri di vendita.

Durante le nostre consuete prove su strada, abbiamo avuto il privilegio di testare da vicino le versioni full hybrid e plug-in hybrid del Hyundai Tucson. Queste due varianti, sebbene divergenti nelle logiche di funzionamento stesse, hanno dimostrato di essere entrambe sorprendenti sotto diversi aspetti.

Spazio a bordo

Lo spazio a bordo di Hyundai Tucson è generoso, garantendo comfort in marcia e praticità sia per i passeggeri che per il carico.

All'interno dell'abitacolo, i sedili offrono un ottimo supporto, con regolazione sia in altezza che in inclinazione, consentendo ai passeggeri di trovare facilmente la posizione di guida ideale. Il divano posteriore, anch'esso ampio e confortevole, offre spazio sufficiente per ospitare comodamente tre adulti. Inoltre, la disposizione intelligente degli elementi interni crea un ambiente accogliente e funzionale.

Per quanto riguarda lo spazio per il carico, il bagagliaio di Hyundai Tucson è tra i più spaziosi nella sua categoria; la capacità di carico varia a seconda della configurazione dei sedili posteriori, che possono essere abbassati per aumentare ulteriormente lo spazio disponibile per il trasporto di oggetti voluminosi.

Nonostante la presenza di una motorizzazione plug-in che generalmente compromette il volume di carico, Hyundai Tucson dimostra ugualmente un'eccellente capacità con i suoi 546 litri. Questa cifra è solo leggermente inferiore rispetto alle versioni mild hybrid e full hybrid, che offrono rispettivamente 577 e 616 litri di spazio nel bagagliaio.

Qualità dei materiali

Nonostante non rientri in quella che potremmo definire come “categoria di SUV premium”, dove troviamo le tedesche, Hyundai è riuscita a realizzare un prodotto estremamente solido e di qualità. Il SUV, infatti, si distingue per la qualità dei materiali impiegati nell'abitacolo, offrendo un ambiente accogliente e raffinato.

All'interno del veicolo è evidente l'attenzione ai dettagli da parte del marchio, con l'utilizzo di materiali di alta qualità che conferiscono un senso di eleganza e solidità. I rivestimenti sono realizzati con tessuti validi, a seconda della versione e delle opzioni disponibili. Anche i pannelli delle porte e le finiture sono realizzati con cura, garantendo una piacevole sensazione al tatto e una durata nel tempo.

Logiche di funzionamento

Il sistema di bordo del Hyundai Tucson si distingue per la sua intelligenza e la sua progettazione attenta, che lo rendono in grado di anticipare le esigenze dei conducenti in situazioni diverse. Ad esempio, il sistema è in grado di rilevare automaticamente l'ingresso in una galleria e reagire prontamente chiudendo i finestrini e attivando il ricircolo dell'aria per garantire un maggiore comfort agli occupanti del veicolo.

In modo simile, gli assistenti alla guida sono calibrati con precisione e sono sempre pronti ad intervenire quando necessario, fornendo un supporto prezioso al conducente durante la guida. Questa attenzione ai dettagli e la funzionalità intelligente del sistema di bordo contribuiscono a migliorare l'esperienza di guida complessiva e a garantire la sicurezza e il comfort di tutti gli occupanti di Hyundai Tucson.

Prezzo e incentivi

Il prezzo di Hyundai Tucson può variare a seconda della versione, delle opzioni aggiuntive e delle offerte disponibili presso i concessionari. Tuttavia, di solito si posiziona in una fascia di prezzo competitiva rispetto ad altri SUV della stessa categoria.

Inoltre, è importante considerare gli eventuali incentivi fiscali offerti dal governo o da altre entità per l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici. Questi incentivi possono contribuire a ridurre il costo totale del veicolo e renderlo più accessibile per i potenziali acquirenti.