5 stelle EuroNCAP per la nuova Cupra Formentor

Dopo un anno come quello appena passato, durante il quale le aziende automobilistiche si sono trovate in difficoltà a causa del drastico calo delle vendite, è importante assicurarsi che la qualità costruttiva dei nuovi veicoli immessi sul mercato sia comunque ai massimi livelli, e a questo ci pensa EuroNCAP, il programma europeo che si occupa di testare, dal 1996, quante più auto possibili per capire quanto sono sicure.

La nuova Cupra Formentor, che abbiamo avuto il piacere di testare per qualche giorno, ha conquistato 5 stelle nei test EuroNCAP, passando quindi lo scrutinio con il massimo dei voti. EuroNCAP testa l’auto sotto tutti gli aspetti di sicurezza, e simula collisioni di vario tipo per vedere come si comporta l’auto e quali reazioni ci sono da parte dei dispositivi di sicurezza presenti.

L’aspetto in cui la Formentor si è comportata peggio in assoluto è stato quello relativo alla protezione dei pedoni: non essendo presente il cofano adattivo, una tecnologia che permette di assorbire meglio l’energia dell’urto e che è particolarmente efficace qualora ci fosse una collisione con un pedone, la nuova Cupra ha totalizzato un punteggio relativamente basso (68%) in questo specifico test, mentre in tutti gli altri casi il voto ottenuto è stato uguale o superiore all’80%.

Il presidente di Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani, ha commentato i risultati con parole molto positive:

“”E’ trascorso un anno dall’inizio della emergenza sanitaria globale e l’industria automobilistica ha affrontato momenti difficili, con vendite in calo e la necessità di contenere i costi per evitare il tracollo. Insieme ai partner di Euro NCAP vogliamo comunque continuare a vigilare affinché la sicurezza dei nuovi modelli non risulti compromessa. Fa quindi piacere constare che questi due nuovi marchi (Cupra e Polestar, testata contestualmente alla Formentor) hanno superato i test brillantemente”.

Di seguito trovate il video completo con tutti i test effettuati da EuroNCAP sulla Cupra Formentor.