Nuova Cupra Formentor 2024 in vendita, ecco quanto costa (anche a rate)

La nuova edizione della Cupra Formentor è ora ufficialmente disponibile sul mercato italiano, introducendo a listino un’unica opzione motore. Si tratta del 1.5 Hybrid 150 CV DSG (mild hybrid 48 volt), leggermente più caro rispetto alla versione 1.5 TSI precedente. Il prezzo di partenza per questa configurazione è di 39.500 euro, con un incremento di 1.200 euro. Nonostante l’aumento, le migliorìe in termini di equipaggiamento e prestazioni giustificano il leggero rincaro.

Con emissioni di CO2 pari a 131 g/km, Formentor Hybrid può beneficiare di incentivi che raggiungono i 3.000 euro in caso di rottamazione. Inoltre, è proposto con un piano di finanziamento Cupra Way, che prevede un anticipo di 6.800 euro e rate mensili di 275 euro per 24 mesi. Il nuovo modello offre un’ampia dotazione di serie e diversi pacchetti optional.

L'equipaggiamento standard include cerchi in lega da 18 pollici, paraurti sportivi, vetri posteriori oscurati, fari Full LED, volante multifunzione sportivo in pelle e un avanzato sistema di infotainment con schermo touch da 12,9 pollici. La sicurezza è garantita da funzioni come l'Adaptive Cruise Control, il sistema di frenata di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, e l'assistente per il mantenimento della corsia.

Per quanto riguarda gli optional, la configurazione di serie del Formentor può essere arricchita attraverso cinque diversi pacchetti:

Edge include sistema di accesso senza chiave e portellone elettrico a 1.100 euro;

Intelligent Drive Lite a 1.165 euro con sistemi di navigazione avanzati e assistenza alla guida;

Pure Performance offre fari LED Matrix e controllo dinamico del telaio a 1.235 euro;

Skyline aggiunge un tetto panoramico elettrico a 1.100 euro;

Immersive by Sennheiser migliora l’esperienza audio con tecnologia Sennheiser a 590 euro.

A seguito del lancio, sono previste ulteriori opzioni di motorizzazione, incluso il potente 2.0 TSI da 333 CV benzina, oltre a configurazioni ibride e diesel. Ogni variante sarà arricchita con amenità tecnologiche e comfort che rispecchiano l'approccio premium del marchio.