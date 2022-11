La nuova Abarth 500e è stata, senza dubbio, una delle novità più interessanti del mese di novembre per il mondo delle quattro ruote. L’evoluzione sportiva della 500 Elettrica segna un importante passo in avanti del programma di trasformazione di Abarth che, dopo anni di transizione, si prepara a vivere un futuro ricco di novità.

Il debutto della Abarth 500e è, infatti, solo il primo passo di un progetto più ampio. Come confermato da Olivier Francois, CEO di Abarth, oltre che di Fiat, nel corso dei prossimi anni Abarth dovrebbe registrare diverse novità. Per ogni nuovo modello in arrivo da Fiat, infatti, Abarth valuterà la possibilità di realizzare una “sua” versione come fatto per il SUV Pulse venduto in Sud America.

Il lavoro svolto sulla Abarth 500e, inoltre, è ben lontano dall’essere terminato. La city car elettrica presentata da Abarth può contare su 155CV e 235 Nm. In futuro, però, Abarth dovrebbe continuare a lavorare sul progetto, aumentando la potenza e le prestazioni della vettura.

In sostanza, nel corso dei prossimi anni arriveranno, quasi sicuramente, nuove varianti della Abarth 500e. In cantiere potrebbero esserci serie speciali a tiratura limitata, elemento tradizionale della gamma Abarth, oltre che versioni più complete e potenti destinate a diventare parte integrante, a tempo indeterminato, dell’offerta del brand.

Non si può escludere, infatti, che Abarth realizzi versioni “dual motor” della 500e per ottenere una spinta aggiuntiva e prestazioni ancora più sportive. Il futuro di Abarth è legato a doppio filo al successo di questa evoluzione sportiva della city car prodotta a Mirafiori. Staremo a vedere quali saranno le scelte del marchio dello Scorpione in tal senso.