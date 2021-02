Abarth, test drive direttamente da casa grazie alla realtà virtuale

Abarth ha realizzato il primo pacchetto di test drive VR al mondo, permettendo ai futuri acquirenti di testare comodamente da casa propria alcuni modelli del marchio di autovetture sportive.

Non a caso, il programma di test portato a termine dalla società viene lanciato in un periodo in cui la pandemia da Covid-19 ha, purtroppo, ancora i suoi effetti su spostamenti dei cittadini e conseguenti chiusure delle stesse concessionarie. Con l’esperienza VR, la casa automobilistica italiana cerca di correre ai ripari offrendo un’esperienza coinvolgente con l’opportunità di sperimentare e provare l’emozione di guidare un’Abarth direttamente da casa.

Grazie ad una fase di prova, i clienti più vicini alla concessionaria Vospers Abarth di Exeter, nel Regno Unito, saranno i primi fortunati che potranno assaporare in anteprima l’emozione della prova su strada virtuale, prova che è iniziata l’8 febbraio 2021. Se questa avrà successo l’iniziativa potrebbe essere distribuita anche ad altri rivenditori presenti nel Regno Unito. Nel dettaglio, il periodo di prova prevede che un esperto consegni una cassa Abarth con un headset VR con il filmato del ‘test drive’ e un paio di cuffie Bose. Non mancheranno altri gadget del brand, come ad esempio un altoparlante bluetooth e una brochure utile per conoscere i dettagli della gamma Abarth.

Siamo lieti di poter offrire questo innovativo approccio di test drive ai nostri clienti e ai fan di Abarth. Questa esperienza VR consente ai clienti di provare l’emozione di guidare un 595, ma dalla sicurezza della propria casa. L’Abarth 595 Scorpioneoro è un’edizione limitata con solo 2.000 modelli disponibili a livello globale. È un omaggio all’esclusivo “Gold Ring” A112 Abarth, meglio conosciuto dagli appassionati come A112 Abarth “Targa Oro”, ha dichiarato Arnaud Leclerc, Amministratore Delegato di Fiat Chrysler Automobiles UK.

I fortunati clienti che avranno la possibilità di provare il “test drive” virtuale si troveranno dunque al volante della nuova 595 Scorpioneoro in limited edition. Tuttavia, l’esperienza VR porterà gli utenti sulle curve del Great Orme, con la vista sul lago di Llyn Ogwen e avventure fuoristrada su Black Rock Sands.

La casa automobilistica dà però un’ulteriore possibilità per vivere l’esclusiva iniziativa. Ha infatti pensato di avviare un concorso a livello nazionale, fino al 7 marzo, in cui i clienti inglesi interessati accedendo al sito abarthcars.co.uk avranno la possibilità di vincere il set di realtà virtuale.