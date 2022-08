Si avvicina il debutto dell’atteso restyling dell’Alfa Romeo Giulia che arriverà sul mercato in occasione del lancio del Model Year 2023. Si tratta dell’ultimo vero aggiornamento per la berlina prima della fine della carriera, programmata probabilmente per il 2026 quando, molto probabilmente, si registrerà il debutto di una nuova Giulia elettrica al 100%., un progetto già da tempo al centro di rumor e indiscrezioni.

La nuova Alfa Romeo Giulia restyling dovrebbe presentare diverse novità. Il frontale sarà rivisto, con nuovi dettagli che ricorderanno il design dell’Alfa Romeo Tonale, in particolare per quanto riguarda i gruppi ottici. Anche nella parte posteriore potrebbero esserci delle novità di design.

Il focus del restyling sarà però il comparto delle motorizzazioni. La nuova Alfa Romeo Giulia MY 2023, infatti, porterà al debutto le motorizzazioni mild hybrid, originariamente previste per il 2020. La berlina potrà contare sul 2.0 turbo con sistema mild hybrid a 48 V che ha debuttato con il Maserati Grecale, modello che utilizza la stessa piattaforma della Giulia e dello Stelvio, la Giorgio.

Questo motore dovrebbe essere declinato in vari step di potenza con una versione “entry level” attualmente non presente nella gamma del Maserati Grecale. L’ingresso in listino delle versioni mild hybrid benzina non porterà all’uscita di scena delle versioni diesel ma darà un’importante ventata di novità alla gamma della Giulia che, di fatto, non ha registrato aggiornamenti fin dal lancio commerciale.

Confermatissima è la Giulia Quadrifoglio che continuerà a proporre il V6 biturbo che, probabilmente, registrerà degli aggiornamenti sia in termini di potenza che per quanto riguarda le ottimizzazioni necessarie per rispettare i vincoli sulle emissioni. Le novità previste per la Giulia saranno disponibili anche per lo Stelvio. Il restyling dovrebbe debuttare sul finire dell’anno in corso. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane.