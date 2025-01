Alfa Romeo ripensa la sua strategia elettrica in USA

Alfa Romeo ha rivisto la sua strategia di vendita negli Stati Uniti, abbandonando il piano di passare esclusivamente all'elettrico entro il 2027. Chris Feuell, responsabile del marchio in Nord America, ha annunciato che il brand offrirà una gamma più ampia di motorizzazioni per rilanciare le vendite nel mercato statunitense.

Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella roadmap di Alfa Romeo, parte del gruppo Stellantis, che sta cercando di recuperare terreno dopo un 2024 difficile. La decisione di ampliare l'offerta di propulsori mira a rispondere alle esigenze di un mercato che non è ancora pronto per una transizione completa all'elettrico.

La Tonale, il SUV compatto del marchio, sarà ora disponibile anche con motore a benzina negli USA, oltre alla versione plug-in hybrid. Feuell ha dichiarato ad Automotive News che la versione a benzina sta già raggiungendo i concessionari e verrà proposta con un'offerta di leasing di circa 399 dollari al mese.

La priorità di Alfa Romeo è chiara: "riportare le vendite in carreggiata". Le consegne del marchio negli Stati Uniti sono diminuite per quattro anni consecutivi, con un calo del 19% nel 2024. La rete di vendita si è anche ridotta, passando da 150 a 110 concessionari.

Jeff Kommor, responsabile delle vendite di Stellantis negli Stati Uniti, ha espresso ottimismo per il futuro: "teneteci d'occhio per tutto l'anno. Vedrete miglioramenti incrementali, vedrete slancio e guadagni nelle vendite". Stellantis sta esplorando nuove opportunità di powertrain e considerando il ritorno in segmenti abbandonati, mentre si impegna ad aumentare la qualità e gli investimenti in marketing.

Michael Bettenhausen, presidente del Consiglio nazionale dei concessionari Stellantis, si è detto fiducioso che il presidente John Elkann abbia fornito al team dirigenziale nordamericano "tutti gli strumenti di cui hanno bisogno" per riconquistare una quota di mercato a due cifre negli USA.

Con il cambio ai vertici di Stellantis, i dirigenti dei marchi americani del gruppo sembrano godere di maggiore autonomia. Christine Feuell, CEO di Chrysler e Alfa Romeo, Bob Broderdorf di Jeep, e Tim Kuniskis di Ram hanno espresso entusiasmo per la fiducia ricevuta dalla nuova leadership.

Kuniskis, ad esempio, sta considerando un aggiornamento del Ram 1500 e un possibile ritorno del motore Hemi. Chrysler, sotto la guida di Feuell, sta pianificando di aggiornare la Pacifica e di ampliare la sua offerta sfruttando le piattaforme multi-energia di Stellantis.

Questa nuova strategia flessibile e adattata al mercato statunitense potrebbe segnare un punto di svolta per Alfa Romeo e gli altri marchi Stellantis in Nord America, permettendo loro di rispondere meglio alle esigenze dei consumatori locali e di recuperare quote di mercato.