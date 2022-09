Amazon ha svelato un aggiornamento per Echo Auto, un dispositivo lanciato originariamente nel 2018, con un design completamente nuovo e un ingombro ridotto. L’idea alla base di Echo Auto è quella di inserire l’assistente vocale Alexa a bordo della propria vettura, qualora non ne sia ancora provvista di default. Precisiamo che non sono una rarità, in passato abbiamo avuto modo di provare una Nissan Juke dotata proprio di Amazon Alexa. Echo Auto si accoppia al telefono tramite Bluetooth e può quindi connettersi al sistema infotainment della propria auto e fornire informazioni in tempo reale.

Il nuovo Echo Auto vanta cinque microfoni, un numero inferiore rispetto agli otto dell’originale; il motivo? Presto detto. Il vicepresidente dei dispositivi Alexa di Amazon, Nedim Fresko, ha affermato di aver “migliorato gli algoritmi per rilevare meglio i comandi vocali“. Stando a quanto riportato, il nuovo Echo Auto sarà in grado di rilevare i comandi vocali anche con l’aria condizionata attiva, la musica o banalmente il rumore di bordo. Le dimensioni ridotte del nuovo modello dovrebbero facilitare l’installazione a bordo e consentire una gestione superiore dei cavi. Tra le novità, anche un servizio di assistenza stradale che non prevede ulteriori abbonamenti oltre a quello di Amazon stesso; in qualsiasi momento sarà possibile chiamare aiuto e richiedere l’intervento del soccorso o di veicoli adibiti all’assistenza stradale (carroattrezzi etc). Anche in questo caso, come nelle funzioni più basilari, tutto avviene con la propria voce, evitando così distrazioni potenzialmente pericolose mentre si è alla guida, permettendo di tenere le mani ben incollate al volante e gli occhi fissi sulla strada.

La seconda generazione di Echo Auto è proposta al prezzo di 54,99 dollari; dovrebbe arrivare in Italia ma non abbiamo ancora informazioni in merito.