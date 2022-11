Il raggiungimento delle zero emissioni di CO2 entro il 2040 è ormai obiettivo comune anche tra i grandi colossi. Tra questi, Amazon si contraddistingue grazie alla nuova iniziativa che mira a ridurre l’impatto ambiente della logistica, migliorando dunque non solo la qualità dell’aria ma anche la congestione del traffico. L’installazione di hub in alcune grandi città consente di utilizzare nuovi metodi di consegna tramite l’utilizzo di veicoli a zero emissioni, come cargo scooter elettrici a tre ruote e cargo bike, oppure tramite consegne a piedi.

Il nuovo progetto annunciato da Amazon, introdotto in ben 20 città europee, vede la realizzazione di hub di micromobilità che rendono le consegne dell’ultimo miglio inevitabilmente più sostenibili. Ad entrare a far parte del progetto sono adesso Milano, Napoli, Genova e Bologna. Non a caso il colosso dell’e-commerce ha deciso di installare i depositi, di piccole, in posizioni centrali delle città.

I trasporti sono una componente fondamentale della strategia di Amazon per raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, impegno che abbiamo assunto con il Climate Pledge. Questi hub di micromobilità consentono di aumentare l’efficienza delle nostre strutture esistenti e della flotta di veicoli elettrici dei nostri fornitori, e stanno già trasformando il modo in cui vengono effettuate le consegne ai clienti nelle aree a elevata densità, ha commentato Gabriele Sigismondi, Country Director, Amazon Logistics Italia.

Non a caso, l’utilizzo di cargo scooter elettrici a tre ruote e cargo bike contribuisce ad alleviare la congestione del traffico nei centri urbani migliorando, al tempo stesso, la qualità dell’aria. Secondo i dati diffusi, nella città di Milano i pacchi in Area C vengono consegnati con cargo scooter elettrici a zero emissioni grazie all’hub di Rogoredo per oltre il 25%, tale percentuale è destinata però a crescere. La città di Napoli si contraddistingue per il 60% dei pacchi nella zona a traffico limitato consegnata con cargo scooter elettrici. Il 100% dei pacchi con cargo scooter elettrici nella zona a traffico limitato viene invece consegnato dall’ hub di micromobilità di Genova.