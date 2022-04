Mesi dopo l’annuncio della funzione, Google implementa ora il supporto alle risposte rapide ai messaggi tramite Android Auto. Presentata ufficialmente lo scorso anno, la funzione è in arrivo e fornirà un valido supporto a tutti coloro che si trovano nella condizione di dover rispondere rapidamente in auto. Fino ad ora, l’unica alternativa per rispondere ai messaggi utilizzando Android Auto è quella di dettarli direttamente con il controllo vocale oppure affidarsi alle risposte automatiche che tentano di offrire risposte contestualmente pertinenti alle tue notifiche.

Il supporto alle risposte è già disponibile per coloro che utilizzano l’ultima versione beta dell’app (7.6.1215); ora, in concomitanza all’arrivo di un messaggio, l’Assistente Google offrirà la possibilità di dare una risposta rapida suggerita, che in genere varia da tre parole fino a una singola emoji. In aggiunta, è possibile realizzare una risposta rapida personalizzata.

Nel complesso, si tratta di una aggiunta davvero essenziale per Android Auto, che darà la possibilità di interagire con il sistema in maniera veloce. Con il passare del tempo Android Auto diventa sempre più completo e sembra voler seguire le ore di Apple CarPlay e un’ulteriore conferma arriva dall’integrazione, di qualche settimana fa, delle funzioni di EasyPark (disponibile anche sul sistema di Cupertino). Come da tradizione Google, la disponibilità del nuovo aggiornamento non è immediata quindi se siete curiosi di provare la nuova versione, senza particolari attese, vi consigliamo di scaricare il programma di installazione APK per un aggiornamento manuale. Se invece avete Android Auto e siete stufi di utilizzare continuamente il cavo per collegare lo smartphone, vi ricordiamo che possibile trasformare rapidamente l’impianto in una variante wireless seguendo questa guida.