Non è un segreto che Android Auto non sia esattamente perfetto e che spesso e volentieri sia possibile riscontrare problemi più o meno di poco conto. Negli ultimi giorni sono stati riportati in rete diversi feedback negativi riguardanti l’ultima versione, a causa dei problemi di disconnessione riscontrati in modalità wireless.

In tutti i casi il bug si verifica dopo l’ultimo aggiornamento, e un thread di discussione sui forum di Google conferma che l’ultima versione stabile di Android Auto è quella che ha introdotto il problema. Tuttavia, nonostante questo aspetto, nessuna specifica è stata condivisa sulla versione; l’ultimo aggiornamento stabile di Android Auto al momento in cui scriviamo è la versione 7.8, mentre la beta è 7.9.

A prima vista, non è esattamente chiaro cosa stia succedendo, ma la maggior parte degli utenti segnala un comportamento analogo e lineare. Android Auto tenta di avviarsi, ma il più delle volte finisce per riprodurre solo uno schermo nero. Altri utenti affermano che l’app si avvia ma si arresta immediatamente in modo anomalo, obbligando l’utente ad un nuovo tentativo. Personalmente sulle ultime auto provate, Audi RS3 (a breve troverete l’articolo) e Mazda MX-5 con AAWireless (qui la recensione), ho riscontrato le medesime problematiche piuttosto frequentemente: un bug davvero fastidioso soprattutto quando si presenta durante un viaggio o in occasione di una svolta.

Ovviamente una soluzione alternativa non è ancora disponibile, ma se credi che sia l’ultima versione a presentare il problema suggeriamo di effettuare un downgrade di Android Auto. Per farlo è necessario recarsi in questa pagina, scaricare l’APK della versione precedente di Android Auto e quindi installarlo manualmente sul dispositivo Android. Una volta installato, qualora dovesse funzionare tutto nuovamente senza interruzioni, suggeriamo di bloccare gli aggiornamenti di Android Auto almeno finché non verrà rilasciata una patch.

Google deve ancora riconoscere il problema tecnico, ma considerato che il numero di utenti che segnalano questo problema è in crescita, è lecito immaginare che la società intervenga il prima possibile. Come se non bastasse, nelle scorse ore è stato riportato un ulteriore bug che porta ad ingigantire le icone e la barra delle applicazioni dell’interfaccia utente al punto di rendere il sistema inutilizzabile.