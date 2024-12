Ecco la nuova Cupra Terramar con motore benzina da 204 CV

Cupra Terramar si arricchisce di una nuova proposta: la motorizzazione 2.0 TSI da 204 CV. Questo SUV, simbolo di sportività e carattere per il marchio spagnolo, amplia la propria gamma con una versione intermedia che si posiziona tra il mild hybrid a benzina da 150 CV e la più grintosa 2.0 TSI VZ da 265 CV. Entrambe le varianti, così come questa, mantengono la scelta di restare prive di elettrificazione. Già disponibile per l’acquisto, la nuova versione ha un prezzo di partenza fissato a 47.550 euro.

Sotto il cofano della 2.0 TSI pulsa un motore capace di erogare 204 CV e 320 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico DSG a 7 rapporti. Numeri che si traducono in una velocità massima di 225 km/h e in un consumo medio dichiarato di 7,6 l/100 km secondo il ciclo WLTP.

Ma non sono solo le prestazioni a distinguere questa versione: la dotazione di serie è pensata per offrire comfort, tecnologia e sicurezza. L’auto è equipaggiata con cerchi in lega da 18” Machined Atomic che ne esaltano l’estetica sportiva. Gli interni includono un quadro strumenti digitale da 10,25” e un generoso display per l’infotainment da 12,9”, completo di compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Per quanto riguarda la sicurezza e la praticità, sono presenti sistemi avanzati come il Front Assist, il riconoscimento dei segnali stradali, i sensori di parcheggio con telecamera posteriore e l’accesso senza chiave Keyless Go.

Chi desidera personalizzare ulteriormente la propria Terramar può scegliere cerchi fino a 20 pollici, sedili sportivi in tessuto Dinamica o pelle marrone, oppure aggiungere pacchetti che arricchiscono estetica e tecnologia di bordo. Con questa nuova motorizzazione, la Cupra Terramar si conferma un modello capace di soddisfare ogni esigenza. La gamma parte dalla versione 1.5 mild hybrid da 150 CV, proposta a un prezzo di 43.000 euro, e include la nuova 2.0 TSI da 204 CV, insieme all’ibrida plug-in da 204 CV disponibile a 48.700 euro.

Per chi cerca prestazioni ancora più elevate e una maggiore autonomia in modalità elettrica, la versione plug-in hybrid da 272 CV offre circa 120 km di guida a zero emissioni ed è proposta a partire da 56.250 euro, con l’allestimento esclusivo America’s Cup Limited Edition a 59.550 euro. Il top di gamma è rappresentato dalla 2.0 TSI VZ da 265 CV con trazione integrale, proposta a 54.700 euro, che salgono a 58.000 euro nella variante America’s Cup Limited Edition.