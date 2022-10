Aiways sta per lanciare sul mercato europeo il suo nuovo SUV Coupé U6. A contraddistinguere il nuovo modello non c’è solo una carrozzeria più moderna ma soprattutto il nuovo motore denominato AI-PT (Aiways Powertrain), sviluppato interamente dalla Aiways a Jaiding (città dell’omonimo distretto situato a nord-est di Shanghai) e basato sulla piattaforma MAS (More Adaptable Structure).

Schema del propulsore della U6

Grazie all’impegno del settore di sviluppo e ricerca del colosso cinese, il nuovo propulsore ha dimensioni particolarmente contenute e un peso inferiore di circa il 15% rispetto ad altri motori elettrici di tipo sincrono a magneti permanenti. Minor peso però non significa minori prestazioni, difatti il propulsore di Aiways sorpassa in potenza di circa il 25% i diretti concorrenti, raggiungendo ben 16.000 giri al minuto, coi suoi 204 CV.

“L’AI-PT è qualcosa di davvero speciale. Ci rende una delle pochissime case automobilistiche che progetta e costruisce il propulsore. In questo modo otteniamo la migliore integrazione possibile nel veicolo. Non troverete il nostro motore in altre auto”, dichiara Alexander Klose, vice presidente esecutivo per i progetti esteri di Aiways, illustrando i vantaggi dello sviluppo in-house del powertrain.

Grazie alle notevoli caratteristiche di questo propulsore il nuovo SUV coupé potrà vantare prestazioni degne dei migliori rappresentanti di questo segmento. Per fare un esempio, è in grado di raggiungere i 100km/h in soli 6,9 secondi. Tanto è stato fatto anche a livello di confort acustico, con un abbattimento dei rumori ottenuto grazie all’adozione di un riduttore modificato. L’efficienza a cui punta il marchio viene assicurata da un nuovo scambiatore di calore che, oltre a raffreddare il motore, sfrutterà l’energia termica rilasciata per mantenere la temperatura dell’abitacolo e della batteria a valori ottimali, allungando la vita di quest’ultima.

Il pacco batteria del U6 sarà da 63 kWh, e potrà essere ricaricato fino a 90 kW presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua o fino a 11 kW tramite wallbox a corrente alternata trifase.