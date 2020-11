Aston Martin da corsa: in vendita uno straordinario trio da collezione

Potrebbe essere un’opportunità da non perdere per i molti collezionisti appassionati del mondo auto. Uno spettacolare trio di Aston Martin da corsa è stato messo in vendita dalla casa automobilistica di Gaydon. Dunque, le tre iconiche vetture da competizione – ossia la V8 Vantage GTE, la V12 Vantage GT3 e la Vantage GT4 – sono pronte per essere acquistate da qualche facoltoso cliente.

Colui il quale deciderà di portare a casa il trio di auto del marchio Aston Martin – denominato “Vantage Legacy Collection” – avrà sotto mano una famiglia di supercar da competizione, basate sulla V8 Vintage, le quali sono state in grado di guadagnarsi in totale 7 campionati WEC, inoltre, durante la loro “carriera” hanno vinto anche due 24 Ore di Le Mans di categoria. Dunque, inutile sottolineare che la V8 Vantage GTE insieme alla V12 Vantage GT3 e alla Vantage GT4 hanno scritto un pezzo di storia dell’automobilismo.

La spettacolare collezione ora in vendita è stata prodotta all’interno delle officine di Aston Martin Racing e, con la Vantage Legacy Collection si chiude una lunga serie di risultati positivi portati a casa dalle auto del marchio, durati dal 2009 sino al 2018. La casa automobilistica ha realizzato tre telali totalmente nuovi di colore “Sterling Green” con le immancabili finiture gialle che iniziano dalla calandra anteriore, che andranno a chiudere la serie.

Le parole di David King

In merito alla vendita di questo straordinario trio di auto da corsa, è intervenuto il presidente di AMR, David King. Ecco le sue parole a riguardo:

Per un collezionista, questo trio di Aston Martin Racing Vantage rappresenta il tributo definitivo a un periodo felice per il marchio nelle competizioni internazionali. Sebbene da allora Aston Martin abbia proseguito con la vittoria di titoli mondiali e l’attuale generazione V8 turbo della Vantage, le fondamenta gettate dall’enorme successo della macchina originaria hanno conquistato ammiratori in tutto il mondo e portato a diventare una tra le preferite tra i tifosi. La Legacy Collection è una bellissima chiusura su questa splendida macchina.

Specifiche tecniche del trio

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la V8 Vantage GTE è equipaggiata da un motore 4.7 litri ed è caratterizzata da un’aerodinamica molto sviluppata inoltre, non mancano, le nuove tecnologie su sistemi di sicurezza omologati FIA. Invece, la V12 Vantage GT3 nasce nel 2012 – per prendere il posto della DBRS9 – vincendo per quattro volte il campionato inglese GT. Provvista di un motore 6.0 V12 ultraleggero che eroga 600 CV e ha un peso di 1.250 kg di peso. Invece, la Vantage GT4 – che è stata realizzata in 107 esemplari – è provvista di un motore 4.7 V8 aspirato ed ha un peso di 1.250 kg.