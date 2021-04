Audi A6 e-tron concept: più di 700 km di autonomia

Audi ha presentato in anteprima il concept di A6 e-tron, una vettura elettrica di nuova generazione basata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE) che l’azienda sta sviluppando in collaborazione con Porsche, destinata ad entrare in produzione insieme all’attuale A6 con motore a combustione sino al 2023. Svelata in concomitanza del lancio del SUV Q4 e-tron, annunciato al Salone dell’auto di Shangai, A6 e-tron sarà la seconda berlina elettrica a zero emissioni del marchio tedesco.

La piattaforma della A6 e-tron concept ospita una batteria da 100 kWh che offre un’autonomia di oltre 700 km, una distanza elevata e del tutto analoga a quella coperta dalla nuova ammiraglia Mercedes EQS. La struttura del telaio consente di distribuire il pacco batteria nella parte inferiore del pianale senza quindi invadere minimamente lo spazio riservato per l’abitacolo. Questa flessibilità consente di utilizzare la piattaforma sia per veicoli a guida alta sia ribassata senza modifiche all’architettura di base, almeno secondo Audi.

La A6 e-tron è stata rivelata con un motore su ciascun asse e potenze combinate di 469 Cv, tuttavia il produttore ha già anticipato che saranno disponibili versioni meno potenti con singolo motore posteriore, al fine di offrire varianti più economiche. Come la e-tron GT e la Porsche Taycan, tutte le auto PPE saranno dotate di capacità di ricarica a 800 V, consentendo la ricarica a velocità fino a 270 kW; l’azienda stima che si possano raggiungere circa 300 km di carica in soli 10 minuti.

Sull’assale anteriore è montato un sistema di sospensioni pneumatiche con ammortizzatori adattivi e una configurazione a cinque bracci “ottimizzata appositamente per i veicoli elettrici”, mentre sul retro è presente un asse multi-link. Le varianti più potenti – probabilmente con marchio RS – copriranno lo scatto da 0 a 100 km/h in poco meno di 4 secondi, mentre i modelli più focalizzati sull’efficienza richiederanno un tempo circa doppio.

Nonostante prenda la targhetta A6, la A6 e-tron non è destinata a sostituire immediatamente il suo omonimo motore a combustione. A giudicare dalle misure, 4961 mm lunghezza e 1960 mm di larghezza, la nuova berlina di alta gamma si inserirà più vicino all’attuale A7 Sportback. Inizialmente arriverà sul mercato una variante coupé a quattro porte e, solo in un secondo momento, anche la più classica versione station wagon.

Dal momento che si tratta ancora di un semplice concept è possibile che la variante finale vada in produzione con alcune lievi differenze estetiche; in ogni caso il prototipo ci permette di capire il nuovo linguaggio Audi adottato per le vetture e-tron di futura generazione. L’efficienza aerodinamica rappresenta ancora un’importate aspetto per il team di progettazione e il messaggio appare forte e chiaro non appena si analizza la linea del tetto e le numerose parti rastremate, necessarie per assicurare un’elevata aerodinamicità.

Apprezzabile il design dei nuovi fari LED Matrix, fiore all’occhiello di Audi, ora disponibili in una forma completamente nuova e più elaborata. Al fine di assicurare la massima visibilità, anche in condizioni critiche o pericolose, Audi ha integrato su A6 e-tron una serie di proiettori aggiuntivi su ciascun lato che possono essere utilizzati come segnali d’avvertimento.

L’A6 e-tron entrerà in produzione a Ingolstadt, in Germania, entro il 2024 e verrà costruita parallelamente anche a Changchun (Cina) così da soddisfare anche le richieste Oltre Oceano. Prevista una distribuzione globale.