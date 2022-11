La casa automobilistica dei Quattro Anelli mette a disposizione dei suoi clienti il nuovo servizio Audi Charging dedicato alla ricarica delle vetture. Il servizio, con tariffe agevolate, sarà attivo a partire dal 1 gennaio 2023 in ben 27 Paesi europei, tra cui l’Italia. Nello specifico, Audi Charging includerà tre piani tariffari: Basic , Pro e Plus.

Oltre ad offrire la possibilità di ridurre i tempi di ricarica, consentendo l’accesso ad un’ampia infrastruttura di ricarica, la casa automobilistica Audi pensa a “ridurre” i costi di ricarica per i suoi clienti.

Per più di 400.000 punti di ricarica sparsi su tutto il territorio, di cui 31.000 in Italia, il servizio Audi Charging mette a disposizione la tariffa Basic che, eliminando il vincolo di pagamento di canone mensile, permette di accedere alla vasta rete di colonnine spendendo 0,60 centesimi per ogni kWh in corrente alternata, 0,81 centesimi per ogni kWh in corrente continua standard e 0,79 centesimi per ogni kWh presso una colonnina HPC di Ionity (fino a 350 kW). Per quanto riguarda la tariffa Plus, Audi ha creato un abbonamento mensile dal costo di 7,99 euro che consente di abbassare i costi delle colonnine in corrente alternata a 0,50 centesimi per ogni kWh. Si passa a un costo per kWh di 0,64 centesimi per le ricariche presso le colonnine HPC, in corrente continua presenti sul territorio. Rimane invariato il costo di 0,79 centesimi per kWh dei punti Ionity. Non mancano i vantaggi per la tariffa Pro che Audi ha deciso di regalare per un anno ai nuovi clienti che acquisteranno un un’Audi e-tron elettrica o ibrida plug-in. Il canone mensile di 14,99 euro permette di ridurre di ulteriori 5 centesimi il prezzo delle ricariche in corrente alternata e, dunque, a 0,45 centesimi per kWh. È inoltre possibile ricaricare in DC a 0,58 centesimi per kWh e a 0,35 centesimi presso gli stalli Ionity.

Secondo quanto diffuso, una volta attivato il contratto è possibile sbloccare l’accesso alle colonnine utilizzando l’app dedicata myAudi oppure la scheda RFID in dotazione, e avviare il processo di ricarica.