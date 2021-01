Auto dell’anno 2021: tra le sette finaliste anche la nuova Fiat 500e

Uno dei più ambiti premi riguardanti il settore automobilistico – ossia il premio Auto dell’Anno 2021, in questo caso – verrà assegnato nel corso della giornata del 1° marzo. Ebbene, sembrerebbe che siano stati svelati i nomi delle sette vetture arrivate in finale. Tra le auto che concorrono ad aggiudicarsi il titolo di migliore nuova auto – riguardante ovviamente il mercato europeo – che si è maggiormente contraddistinta per innovazione tecnologica e design, sembra esserci anche la nuova Fiat 500 elettrica. Era dal 2018 – quando arrivò in finale l’Alfa Romeo Stelvio – che una casa automobilistica italiana non arrivava così vicino nella vittoria del premio Auto dell’Anno.

Tuttavia, uno dei fattori più interessanti – inerente proprio alle auto arrivate in finale – riguarda il fatto che le sette vetture che andranno a sfidarsi, per aggiudicarsi l’ambito premio per questo nuovo anno 2021, hanno nella propria gamma almeno una versione full hybrid, ibrida plug-in o 100% elettrica. Insieme alla già citata nuova Fiat 500 elettrica, potrebbe aggiudicarsi il titolo di Auto dell’Anno la Citroen C4 oppure il SUV sportivo Cupra Formentor, o la Land Rover Defender. Ma lotteranno per il premio anche la Skoda Octavia, la Toyota Yaris e la ID.3 della casa automobilistica Volkswagen.

Le sette auto finaliste appena citate – delle quali, come è possibile constatare, due sono elettriche – hanno superato dunque una prima selezione che prevedeva la partecipazione di 38 vetture e, in seguito, ne sono state scelte 29, sino ad arrivare ad un numero ancora più ristretto di auto che vedremo come protagoniste il 1° marzo prossimo durante l’evento che si terrà rigorosamente online.

È bene ricordare che il premio Auto dell’Anno 2020 era stato vinto dalla casa automobilistica francese con la Peugeot 208. Invece, al secondo e al terzo posto, si erano posizionate rispettivamente la Tesla Model 3 e la Porsche Taycan. Invece, la Fiat 500 si era aggiudicata il premio nel 2008. Altri veicoli elettrici a vincere, sono stati la Nissan Leaf 10 anni fa, nel 2011, l’ibrida plugin Opel Ampera l’anno successivo e Jaguar I-Pace nel 2019.