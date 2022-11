La diffusione delle auto elettriche è destinata a crescere soprattutto in vista del ban ai veicoli endotermici a partire dal 2035. In tale prospettiva, non manca la preoccupazione da parte di alcune importanti associazioni di settore: la transizione all’elettrico minaccia i posti di lavoro ed è dunque fondamentale istituire un’adeguata strategia industriale europea che tuteli i lavoratori.

Nel corso di una riunione straordinaria del Comitato Automotive il segretario generale del sindacato globale IndustriAll, Luc Triangle, ha dichiarato:

Nell’industria automotive del Vecchio continente il 35% dei posti di lavoro è minacciato dall’elettrico. Per affrontare la transizione abbiamo bisogno di una strategia industriale europea per mantenere e creare buoni posti di lavoro, decarbonizzando al contempo il settore.

Ad appoggiare IndustriAll anche le associazioni Fiom, Fim, Uilm; le stesse che insieme a Luc Triangle sottolineano che l’industria dell’automotive in Europa rappresenta in Europa 2,6 milioni di posti di lavoro, e nel complesso più di 13 milioni di posti di lavoro. Non a caso, dunque, parliamo di un settore che ha finora assicurato numerosissimi posti di lavoro ed è fondamentale che venga tutelato.

L’industria automobilistica sta attraversando una trasformazione senza precedenti. La perdita di posti di lavoro su larga scala, l’aumento della pressione sui lavoratori rimasti e i danni sociali saranno inevitabili se l’elettrificazione e l’automazione del settore continueranno a essere lasciate alle sole forze del mercato. Per garantire una transizione equa e mantenere i lavoratori a bordo in questa rivoluzione industriale, dobbiamo avere strategie negoziate che anticipino meglio i cambiamenti in corso, ha aggiunto Triangle.

La richiesta avanzata dalle associazioni riguarda pertanto investimenti inevitabilmente importanti per poter trasformare gli impianti esistenti e sviluppare le catene di fornitura necessarie per produrre i veicoli in Europa e nel mondo per affrontare, conseguentemente, l’urgenza climatica.