Argonne Laboratory, un laboratorio del Department of Energy degli Stati Uniti d’America, ha pubblicato uno studio dedicato alle auto elettriche statunitensi condotto tra il 2010 e il 2021: lo studio analizza diversi aspetti legati alla diffusione dei veicoli elettrici sul mercato americano, che ad oggi rappresentano lo 0.05% di tutti i veicoli passeggeri registrati negli Stati Uniti, ed è giunto alla conclusione che questa piccola quantità di auto elettriche ha già contribuito al risparmio di 1.8 miliardi di litri di benzina durante gli ultimi 12 mesi.

Nello studio si indica in 3010 kWh il consumo medio annuale di un’auto elettrica, pari a circa 48 ricariche complete di una Tesla Model Y, e negli Stati Uniti il prezzo medio della corrente si traduce in totale annuale di circa 450 $, sufficiente ad acquistare – al momento in cui si scrive – 492 litri di benzina.

Nello studio si analizzano anche le emissioni gassose legate all’utilizzo dell’auto – anche se sono state completamente ignorate quelle che invece riguardano la produzione e lo smaltimento dell’auto una volta concluso il ciclo vitale – e i dati sono in realtà abbastanza sorprendenti, ma in modo preoccupante: negli ultimi 10 anni, considerato che la corrente elettrica viene in gran parte ancora prodotta tramite combustibili fossili, le emissioni medie di un’auto elettrica sono calate da 187 grammi di CO2 per miglio a 110 grammi di CO2 per miglio, ma questi dati impallidiscono di fronte a certe motorizzazioni ibride che scendono senza fatica sotto alla soglia dei 100 grammi. Per migliorare questo dato si dovrà investire fortemente su fonti di energia elettrica rinnovabili, anche se già oggi una buona percentuale delle auto elettriche registrate negli USA appartengono a residenti degli stati più impegnati nelle campagne ecologiche, come la California.

Infine un dato interessante sulla percorrenza media degli ultimi 11 anni: nel 2010 l’autonomia media di un’auto elettrica era di appena di 112 km, oggi quel dato è aumentato a 400 km.