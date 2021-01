Auto elettriche, la Norvegia primo Paese con oltre il 50% di immatricolazioni nel 2020

In Norvegia il mercato delle auto elettriche continua a mostrare un segno positivo grazie ad una decisiva e costante crescita. Con riferimento ai dati diffusi dal Road Traffic Information Council, a dicembre 2020 le auto elettriche e plug-in hanno raggiunto l’87% delle vendite. Tra le auto più vedute figurano Audi eTron seguita da Tesla Model 3 e dalla Volkswagen ID.3.

Il Paese scandinavo si è sempre mostrato a favore della nuova mobilità elettrica e sostenibile. Non sono infatti mancati anche da parte del governo incentivi utili e necessari ad incrementare il passaggio ad una mobilità green, riducendo notevolmente la tassazione a carico dei cittadini, nettamente differente dagli elevati costi di tassazione dei veicoli tradizionali. Non a caso, l’obiettivo prefissato dal Governo norvegese punta ad avere solamente auto a zero emissioni entro il 2025.

Secondo Øyvind Solberg Thorsen, direttore del consiglio d’informazione per il traffico stradale norvegese, il flusso di questi veicoli continuerà inevitabilmente ad aumentare ed il conseguente passaggio alle nuove tecnologie influenzerà le vendite di auto in futuro. Nel dettaglio, a dicembre 2020 le auto completamente elettriche hanno toccato il 66,7% mentre le ibride plug-in il 25,6%. Un risultato che ha dunque permesso di portare la quota di mercato delle full electric al 54,3% nel 2020. L’elevata preferenza da parte dei cittadini norvegesi ha visto, di conseguenza, il netto calo per veicoli a benzina e diesel che si attestano al 16%. Tuttavia, la Norvegian EV Association è convinta che alla fine di quest’anno le BEV saranno il 65% del totale.

Tra le auto elettriche più vendute in Norvegia, con riferimento allo stesso 2020, troviamo molte vetture di grandi case automobilistiche. In testa alla classifica la Audi eTron con 9.227 unità vendute. Quest’ultima sottrae dunque il primato alla Tesla Model 3 che dal lontano 2018 dominava nel Paese scandinavo. Segue sul terzo gradino del podio la Volkswagen ID.3 che conferma un grande risultato per il gruppo tedesco, al quarto posto troviamo invece Nissan LEAF.