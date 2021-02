Auto elettriche, Phoenix Contact presenta il connettore da 500 kW

La società tedesca Phoenix Contact ha deciso di andare oltre il concetto di ricarica rapida ultrafast portando a termine la realizzazione della nuova presa Charx; la soluzione presentata dall’azienda teutonica, specializzata nella realizzazione di componenti elettrici e connettori, pone come obiettivo il superamento della ricarica rapida a cui siamo abituati.

Nel dettaglio, il nuovo connettore è compatibile sia con lo standard CCS1 che CCS2 e promette di gestire anche picchi di potenza elevati. A caratterizzare la presa Charx è inevitabilmente la sua capacità di arrivare a una potenza in corrente continua di 250 kW (fino a 250A e 1.000 Volt) e raggiungere un picco di 500 kW (fino a 500A e 1.000 Volt). Secondo quanto dichiarato dalla stessa società produttrice, si tratterebbero di valori piuttosto unici. Non a caso, le prese di ricarica Charx CCS sembrano avere una sezione trasversale del cavo CC fino a 95 mm quadrati, una caratteristica inedita che gli permette di vantare di tali tecnologie. Tuttavia, le prese di ricarica sono compatibili anche con caricatori a corrente alternata, fino a 20 kW nel CCS1 e fino a 26,5 kW nel CCS2 a tre fasi. Secondo quanto riportato, le prese Charx potranno essere usate su tutte le vetture elettriche che implementano batterie con architettura a 800 Volt.

È importante ribadire che tutti gli elementi della presa di ricarica sono stati studiati e conseguentemente progettati al fine di contenere al massimo le temperature. In tal modo dunque, durante la fase di ricarica, l’auto può regolare la richiesta di energia in tempo reale in funzione del grado di surriscaldamento del cavo stesso. Tale funzione risulta pertanto essere una novità, non disponibile infatti sulle prese CCS di vecchia generazione che non potevano aumentare la potenza di ricarica da parte dell’auto a causa del rischio di raggiungere temperature elevate.