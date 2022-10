Sostituire gli autobus attualmente presenti nelle flotte impiegate per il trasporto urbano con mezzi più moderni e meno inquinanti: è questa la richiesta inviata alla commissione europea da parte di alcune associazioni come Transport & environment e grandi città, tra cui Milano, Parigi, Amburgo e Barcellona.

Senza un’azione a livello Ue la domanda di autobus urbani a emissioni zero rischia di non essere sostenuta dall’offerta. Ciò metterebbe a repentaglio gli impegni assunti dalle principali città ed esporrebbe i cittadini europei all’inquinamento atmosferico per più tempo, si legge nella comunicazione delle associazioni.

Come responsabili di gran parte delle emissioni di CO2 prodotte, secondo le associazioni è, dunque, importante che venga dato il via ad una vera e propria strategia di elettrificazione per sostituire autobus del parco circolante dei Paesi europei. Entro il 2025 si prevede che oltre 40 città europee acquisteranno autobus a emissioni zero, ma il numero delle città interessare non potrà che aumentare se le autorità locali decideranno di abbandonare i combustibili fossili scegliendo mezzi green.

Non a caso, l’appello delle associazioni arriva poco prima che Bruxelles proponga gli obiettivi di riduzione della CO2 per i mezzi urbani. Gli autobus in Europa sono infatti responsabili di circa 15 milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno inquinando, conseguentemente, l’aria delle città.

Mancanza di disponibilità e prezzi troppo alti, dettati dall’insufficiente offerta di mezzi a emissioni zero, costringeranno le città a continuare ad acquistare bus con motore a combustione. Le città vogliono autobus elettrici per proteggere la salute dei loro cittadini. Ma spesso non sono disponibili o non hanno prezzi accessibili. L’Ue deve intervenire con urgenza e fissare un obiettivo chiaro entro il quale tutti i nuovi autobus urbani dovranno essere a emissioni zero. Questo aiuterà i produttori a investire con fiducia nella produzione, rendendo così gli autobus puliti ampiamente disponibili e più economici.

Nel lanciare l’allarme le associazioni ribadiscono, infatti, che gli obiettivi dei centri urbani sono piuttosto differenti: la speranza sarebbe difatti quella di elettrificare le proprie flotte già nel 2025. Le stesse Daimler e Man hanno fissato come obiettivo di introdurre nella loro flotta autobus urbani a emissioni zero entro il decennio.