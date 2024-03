Basta soste, questa nuova ibrida farà 2.000 km con un pieno

BYD si prepara a un significativo aggiornamento delle sue piattaforme tecnologiche e a un'offensiva di prodotto aggressiva nei prossimi tre anni. In particolare, l'azienda con sede a Shenzhen sta per introdurre la quinta generazione dell'architettura ibrida DM, che promette prestazioni notevoli: i veicoli in arrivo sul mercato potranno percorrere fino a quasi 2.000 chilometri con un solo pieno di carburante e una ricarica completa delle batterie.

2.000 km sono una infinità

Quanti sono 2.000 km all'? Tanti, tantissimi. Con un pieno non dovrebbe essere difficile fare Milano-Napoli,, e avere ancora una autonomia residua non indifferente. Discorso analogo per la tratta, andata e ritorno, che però potrebbe portarvi ad arrivare nel capoluogo meneghino con l'auto in riserva. Insomma, le possibilità sono molteplici anche se è difficile capire quanto sarà bilanciata la presenza dell'elettrico e come funzionerà l'intero sistema.

La nuova piattaforma rappresenta un salto evolutivo significativo. BYD ha lanciato la prima versione della piattaforma DM nel 2008, e nel 2021 è stata introdotta la quarta generazione, che si divide in due derivazioni: la DM-p per modelli ad alte prestazioni e la DM-i, focalizzata sull'efficienza dei consumi. Inoltre, è in fase di sviluppo un aggiornamento dell'architettura per i veicoli completamente elettrici: la e-Platform.

È probabile che la transizione dalla versione attuale 3.0, introdotta nel 2021, alla nuova 4.0 avvenga già quest'anno. Questo aggiornamento comporterà diverse novità, tra cui una maggiore integrazione dei componenti principali e una riduzione dei cablaggi, con conseguente riduzione dei costi e, di conseguenza, dei prezzi dei veicoli.