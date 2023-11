Bastano 3 ore per l'auto nuova, ordini con lo smartphone e ritiri in fabbrica

L'antico rituale dell'acquisto di un'auto, immutato per decenni, sta subendo una radicale trasformazione grazie alla nuova fabbrica intelligente di Hyundai, alimentata dall'intelligenza artificiale. I colleghi di TechRadar hanno avuto il privilegio di esplorare questo avveniristico scenario, situato nel cuore del Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS), per gettare uno sguardo sul futuro dei veicoli elettrici personalizzati.

HMGICS rappresenta molto più di un semplice aggiornamento della tradizionale catena di montaggio; è un'immersione nel futuro, un futuro in cui la robotica e l'intelligenza artificiale orchestrano il processo produttivo in maniera rivoluzionaria. A differenza delle massicce strutture di produzione automobilistica, come quella di Nosovice nella Repubblica Ceca, con i suoi 200 ettari e oltre 3.000 dipendenti, il HMGICS si erge su sette piani, richiamando il design innovativo dell'antico stabilimento Fiat Lingotto. La sua posizione nel cuore della vivace metropoli di Singapore ne sottolinea ulteriormente l'unicità.

All'interno di questa struttura all'avanguardia, le unità di consegna autonome si muovono con silenziosa efficienza, facendo affidamento su ascensori e attraversando i vari livelli per fornire pezzi chiave a un team di ingegneri che lavorano su veicoli personalizzati. Questo non è un impianto di produzione di massa, ma un sistema sofisticato in grado di produrre 70 vetture al giorno e di adattarsi alle richieste personalizzate dei clienti che visitano il salone.

Il compito più impegnativo, l'assemblaggio delle componenti, è affidato ai robot, mentre un "cane" robotico di Boston Dynamics supervisiona attentamente il processo, individuando eventuali anomalie e garantendo un rigoroso controllo di qualità.

Una volta completata la produzione, che può richiedere fino a tre ore, il cliente ha l'opportunità di testare la propria auto elettrica sul circuito Skytrack posizionato sul tetto dell'edificio, offrendo una moderna interpretazione del concetto di Lingotto. Questa innovativa fusione di tecnologia e personalizzazione sta ridefinendo il panorama dell'acquisto auto, aprendo le porte a un futuro in cui l'intelligenza artificiale guida l'esperienza automobilistica dall'inizio alla fine. Al momento il servizio è limitato alle elettriche più recenti della gamma Ioniq e non è chiaro se verrà esteso in futuro anche ad altre vetture.