BMW iNext sarà svelata il prossimo 11 novembre

La prossima settimana BMW svelerà il design definitivo di quella che è stata più volte definita la risposta tedesca a Tesla: stiamo parlando della BMW iNext.

Dopo il recente rilascio della Mini Cooper SE Electric e del BMW iX3 SUV, la casa di Monaco di Baviera si prepara quindi a portare sul mercato una nuova auto elettrica. Il concept dell’auto fu svelato ormai nel 2018, e la iNext fu presentata come la diretta concorrente della Tesla Model 3; a giudicare dalle foto diffuse però, la iNext sembra più un crossover o un piccolo SUV e quindi potrebbe ritrovarsi a competere sullo stesso mercato della Model Y.

Il rilascio di un comunicato stampa in data odierna ci ha confermato l’imminente presentazione ufficiale della BMW iNext, prevista per il prossimo 11 novembre.

“L’evento #NEXTGen 2020 si divide in vari format online. Tutto inizia con la serie di video “Chasing iNEXT” realizzata nello stile dei più famosi servizi di streaming. Questi sei episodi sono stati prodotti dalla società btf di Colonia, la stessa che ha prodotto la serie “How to sell drugs online (fast)”. Sono video informativi, giocosi, interessanti, iconici e – in alcuni casi – sorprendenti. La crew di riprese si è spostata all’interno dei vari reparti di BMW Group in cerca della BMW iNEXT, il cui design definitivo sarà svelato il prossimo 11 novembre alle ore 14 (CET) sul sito bmw.com/NEXTGen. I video mostrano la sede di BMW Group, i suoi impiegati e la tecnologia che diventerà cuore del futuro della compagnia, da un nuovo punto di vista. Ci verranno mostrati interessanti dettagli sui lavori svolti in BMW Group, il tutto condito dalla presenza di star internazionali e con una colonna sonora d’eccellenza, realizzata dal Premio Oscar Hans Zimmer.”

Ad oggi non abbiamo informazioni tecniche sulla BMW iNext, se non qualche vago rumor relativo a un’autonomia di 360 miglia: non ci resta che attendere l’11 novembre per saperne di più.