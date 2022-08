Il futuro di BMW M potrebbe essere caratterizzato dalla realizzazione di una supercar “standalone”, un progetto simile a quanto già fatto nel recente passato dalla divisione sportiva dell’azienda bavarese che, nei mesi scorsi, ha presentato BMW XM pronto a debuttare sul mercato senza una controparte “standard”.

Ad anticipare l’idea di una supercar firmata BMW M è stato il numero della divisione sportiva di BMW, Frank Van Meel. Il manager, nel corso di un’intervista ad Autocar, non ha chiuso le porte all’ipotesi di poter vedere, nel corso del prossimo futuro, un progetto di questo tipo.

Al momento, in ogni caso, non ci sarebbe un progetto concreto da portare avanti. Van Meel ha ribadito la volontà di valutare per il futuro opzioni come quella di una supercar M. Il progetto non è ancora in sviluppo e, se riceverà l’ok da parte dell’azienda, potrebbe arrivare soltanto nel corso dei prossimi anni, probabilmente in una veste molto elettrificata se non completamente a zero emissioni.

Il progetto di una supercar firmata BMW M è già stato in passato al centro di rumor e indiscrezioni, anche grazie a iniziative come la realizzazione della Vision M Next Concept, svelata nel 2019 con l’obiettivo di anticipare alcuni elementi del futuro della divisione sportiva di BMW. Tale concept non ha avuto e non avrà una versione di serie ma per il futuro potrebbe esserci spazio per progetti di questo tipo.

BMW M continuerà a valutare la possibilità di realizzare un modello inedito “standalone” in grado di rappresentare la divisione sportiva della casa bavarese nel segmento delle supercar. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere, quindi, quali saranno le scelte dell’azienda in merito al progetto.