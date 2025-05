Nel panorama dell'elettrificazione di lusso, un nuovo contendente americano approda in Europa per sfidare apertamente i colossi del segmento. La Lucid Air Sapphire ha ufficialmente varcato l'Atlantico, portando con sé prestazioni da hypercar in una veste da berlina premium. Il debutto europeo parte dalla Germania, dove questo mostro elettrico da 1.251 CV si propone come diretto antagonista non solo della Tesla Model S Plaid, ma anche delle più blasonate supercar mondiali. Con un prezzo di 250.000 euro, la vettura ridefinisce il concetto di esclusività nel segmento delle berline elettriche, posizionandosi in una fascia di mercato riservata a pochissimi fortunati. I potenziali acquirenti tedeschi possono già ordinarla online o presso i Lucid Studio del paese, con le prime consegne previste nel terzo trimestre del 2025.

Ciò che distingue la Lucid Air Sapphire dai concorrenti è il suo rivoluzionario sistema propulsivo. L'architettura a tre motori elettrici genera una potenza complessiva di 1.251 CV e una coppia monstre di 1.940 Nm. Due propulsori sono montati sull'asse posteriore, implementando un sofisticato sistema di torque vectoring attivo che migliora significativamente la dinamica di guida. Questa configurazione consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi netti, superando persino le capacità della Tesla Model S Plaid.

Ma la Sapphire non è solo un missile in accelerazione. La sua velocità massima di 330 km/h la colloca nell'olimpo delle berline elettriche più veloci mai costruite. Sorprendentemente, queste prestazioni estreme non compromettono l'autonomia, che si attesta a 694 km nel ciclo WLTP, con un consumo medio di 19,1 kWh/100 km. Tali risultati sono resi possibili dall'architettura a 900 Volt, che permette anche ricariche ultra-rapide (ma in casa vi servirà comunque una wallbox). Benché Lucid non abbia rivelato ufficialmente la capacità netta della batteria, le stime di settore indicano circa 112 kWh.

La personalizzazione dell'esperienza di guida è garantita da quattro modalità selezionabili: Smooth, Swift, Sapphire e Track. Quest'ultima è ulteriormente suddivisa in tre configurazioni specifiche – Dragstrip, Hot Lap ed Endurance – pensate per diversi scenari di utilizzo sportivo.

L'esclusività della Lucid Air Sapphire si manifesta anche nell'estetica, con l'inconfondibile verniciatura Sapphire Blue Metallic che caratterizza questa versione top di gamma. I dettagli in fibra di carbonio e le finiture in Stealth Look creano un contrasto elegante che sottolinea il carattere sportivo della vettura. I cerchi in alluminio forgiato, da 20 pollici all'anteriore e 21 al posteriore, montano di serie pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Per i proprietari più esigenti e orientati all'utilizzo in pista, è disponibile come optional un set di Pirelli P Zero Trofeo RS, progettati specificamente per le massime prestazioni su circuito.

L'abitacolo della Air Sapphire coniuga lusso e sportività in un ambiente tecnologicamente avanzato. I sedili sportivi, sviluppati specificamente per questa versione, offrono funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio per garantire il massimo comfort anche durante la guida più impegnativa. Il cockpit digitale è dominato da un display curvo da 34 pollici con un'interfaccia dedicata che esalta l'unicità della versione Sapphire.

La dotazione di serie comprende sospensioni adattive calibrate per garantire il giusto equilibrio tra comfort e handling, impianto frenante carboceramico per gestire l'impressionante potenza, e il pacchetto di assistenza alla guida DreamDrive Pro. Questi elementi, combinati con il sistema di propulsione elettrico, creano un'esperienza di guida che sfida le convenzioni tradizionali delle auto ad alte prestazioni.

Nonostante il debutto europeo in Germania, il futuro della Lucid Air Sapphire in Italia rimane incerto. Il produttore americano non ha ancora annunciato piani concreti per l'ingresso nel mercato italiano. Le peculiarità del nostro mercato elettrico, significativamente diverse da quello tedesco, rendono difficile prevedere il successo di un'auto così esclusiva e costosa nel contesto italiano. Ciononostante, l'arrivo della Sapphire in Europa rappresenta un importante passo avanti per Lucid nella sua strategia di espansione globale, segnalando l'intenzione di competere direttamente con i marchi premium europei nel loro territorio d'origine.