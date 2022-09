Dopo il successo ottenuto sul mercato dal modello i3, BMW punta a due nuovi veicoli elettrici entry level. Non si tratta di progetti a breve termine, poiché per vedere sulle strade la i1 dovremo aspettare il 2027, e l’anno successivo per la i2.

Apprendiamo da Bimmerpost (forum di appassionati e fonte di notizie sulle ultime novità del marchio), che a differenza della i3, i due nuovi progetti non avranno la trazione posteriore. Sviluppate sulla piattaforma Neue Klasse, probabilmente saranno pensate per la trazione anteriore, ma il sito ipotizza che possano essere offerte delle versioni a trazione integrale e doppio motore, caratteristiche probabilmente in comune con la nuova iX1, il cui arrivo è previsto sempre nel 2027.

L’attuale iX1 condivide lo stesso pianale della Serie 1 e della gamma Mini, ma il debutto della nuova piattaforma Neue Klasse, cambierà volto al modello. La piattaforma, progettata per le auto elettriche con trazione anteriore o integrale, debutterà nel 2025 con una berlina (l’equivalente dell’attuale serie 3), e forse anche con la versione SUV che dovrebbe essere presentata sempre nello stesso anno.

I modelli elettrici BMW attualmente in vendita, come la iX1, la i3 berlina e la i4, sono basati per la maggior parte su modelli a motore endotermico, con l’eccezione della iX che è stata costruita su un pianale dedicato, sviluppato per un veicolo elettrico. Tuttavia tale piattaforma risulta essere ancora un sorta di ibrido, e non rispecchia a pieno ciò che sarà invece la Neue Klasse.

Non si hanno anticipazioni sull’estetica dei modelli i1 e i2. L’anno passato BWM ha presentato il concept Vision Circular, che potrebbe essere un’anteprima precoce della i1, sebbene molto futuristica; forse così tanto da far dubitare che il modello che andrà in produzione possa davvero somigliarle.

Dal momento che, secondo quanto riferito da Bimmerpost, verrà lanciato anche il nuovo iX1 che di fatto dovrebbe restare un crossover, i nuovi modelli potrebbero invece essere una berlina e una coupé, come la serie 1 e al serie 2 Gran Coupé.