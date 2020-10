BMW: richiamo per 26.700 modelli plug-in che potrebbero causare incendi

BMW ha annunciato il richiamo di circa 26.700 veicoli con tecnologia ibrida plug-in a causa di un problema riscontrato durante la produzione delle celle: un difetto che comporterebbe un aumento del rischio di incendio in caso di batteria carica. Il numero di veicoli coinvolti in tutto il mondo è notevole, ma solo una parte di essi è già in mano ai clienti, ciò significa che BMW bloccherà le consegne dei modelli fin quando non sarà risolto l’imprevisto.

I modelli di vettura difettosi sono le versioni plug-in di X1, X2, X3, X5, Serie 2 Active Tourer, Serie 3, Serie 5, Serie 7, i8 Coupé e Roadster e Mini Countryman entrati in produzione tra il 20 gennaio e il 18 settembre 2020. Nel dettaglio, il problema non riguarda l’intera linea produttiva ma soltanto le celle batteria di uno dei fornitori BMW (per le batterie sono CATL e Samsung SDI).

Pericolo incendi

BMW ha ricevuto segnalazioni di incendi che hanno coinvolto veicoli plug-in nelle città di Salisburgo, Erfurt e Herne. Da Monaco di Baviera non ancora in grado di confermare se quanto accaduto dipenda dal difetto alle celle della batteria. In Germania i clienti coinvolti potrebbero essere 1.800. Il gruppo BMW ha puntato molto sul processo di elettrificazione: nel giro di qualche anno ogni modello avrà anche una versione elettrificata o completamente elettrica.

A listino il costruttore tedesco può vantare l’EV i3, uscita ormai 7 anni fa ha anticipato diverse tendenze nel mercato delle auto elettriche da città. A inizio 2021 dovrebbe arrivare ix3 la prima auto completamente che inaugurerà una nuova generazione di EV destinate, nei piano del gruppo, ad assicurare importanti traguardi dal punto di vista delle vendite

Ulteriori informazioni saranno comunicate agli automobilisti entri fine ottobre. BMW suggerisce, dato che il problema sembra presentarsi solo con la batteria completamente carica, di non utilizzare i cavi per ricaricare il veicolo. Almeno fin quando non giungeranno dettagli più precisi.