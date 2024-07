Bonus colonnine di ricarica 2024, al via con gli sconti da settimana prossima

Sarà disponibile a partire da lunedì 8 luglio 2024 la piattaforma online gestita da Invitalia per l'invio delle domande relative al bonus colonnine domestiche. Questa iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che per l'anno in corso ha messo a disposizione un budget di 20 milioni di euro.

Il contributo è rivolto a tutte le persone fisiche e ai condomini che hanno investito nell'acquisto e nell'installazione di soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici, a partire dal 1° gennaio di quest'anno. Il sostegno copre l'80% degli oneri sostenuti per l'installazione di colonnine e wallbox, con un limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e di 8.000 euro per le parti comuni degli edifici condominiali.

La crescita del mercato dei veicoli elettrici in Italia continua ad essere un trend positivo, come dimostrano anche i recenti dati di vendita. Il bonus mira quindi a incentivare ulteriormente questa tendenza, offrendo un supporto economico significativo alla diffusione delle infrastrutture di ricarica domestica.

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 8 luglio 2024, attraverso il sito web predisposto da Invitalia. Il supporto finanziario è destinato a esaurimento dei fondi disponibili, fornendo così un impulso significativo all'adozione di tecnologie sostenibili e rispettose dell'ambiente.