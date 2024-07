Boom di richieste per la rottamazione con gli incentivi auto 2024: tutti i numeri

Nel primo mese dalla sua apertura il 3 giugno, la piattaforma per la prenotazione dell'Ecobonus 2024 ha visto un'ampia adesione. Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al 2 luglio, le prenotazioni ammesse all'incentivo per l'acquisto di auto a basse emissioni ammontavano a 118.015, utilizzando quasi 421 milioni di euro dei fondi disponibili, pari al 61% del totale.

La maggior parte delle richieste, l'84%, proviene da persone fisiche, mentre il resto da persone giuridiche. I dati forniti da Invitalia rivelano che il 79% delle richieste ha incluso la rottamazione di un vecchio veicolo, con il 44% di queste auto tra le classi Euro 0 e Euro 3. Circa il 26,7% dei richiedenti ha un Isee inferiore ai 30 mila euro.

Grande interesse ha suscitato l'incentivo per le auto con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2, con un "rush" di prenotazioni che ha esaurito i fondi disponibili, oltre 200 milioni di euro, in meno di nove ore dal lancio della piattaforma. Questo segmento ha visto il 39% delle richieste include una rottamazione, principalmente di veicoli tra Euro 0 e Euro 3. Il 61,7% delle richieste per veicoli elettrici è stato effettuato da persone fisiche, con il 25,9% di queste da soggetti con un basso Isee. Il 90% delle prenotazioni da persone giuridiche è stato invece realizzato da imprese di autonoleggio.

Advertisement by Verifica lo storico del veicolo con pratico.it Con lo sconto di Tom's ottieni l'unico report dello storico veicolo in Italia con dati ufficiali della Pubblica Amministrazione, a soli 26,99 euro. Scopri di più

Infine, il cosiddetto bonus retrofit, dedicato all'installazione di impianti a Gpl o metano, ha suscitato notevole interesse. Solo due giorni dopo la sua apertura, si sono registrate 1.719 prenotazioni, pari a 690.400 euro, con la quasi totalità relativa a impianti Gpl.

A giudicare dai numeri, sembra che la maggior parte degli incentivi sia stata usata correttamente e anche per rottamare vetture inquinanti. Ora la parola resta al governo e la speranza è che possa arrivare un nuovo tesoretto per accontentare anche quei cittadini privati che sono rimasti "a bocca asciutta".