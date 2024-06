Nuovi incentivi da Kia sulle elettriche, fino a 16mila euro di sconto

Anche se gli ecoincentivi statali di giugno 2024 si sono esauriti rapidamente, Kia Italia non lascia soli i propri clienti. Infatti, sarà possibile usufruire degli ecoincentivi Kia su tutta la gamma elettrica presso i concessionari italiani del marchio coreano. Oltre alla Niro EV, già inserita tra i modelli beneficiari degli incentivi statali, anche i modelli EV6 ed EV9 saranno inclusi nell'iniziativa, senza necessità di rottamazione.

L'iniziativa di Kia Italia mira a continuare a offrire agevolazioni per l'acquisto di nuove vetture elettriche, sostenendo così la transizione verso una mobilità sostenibile. Questa scelta è in linea con la strategia globale del marchio di affermarsi come leader nella fornitura di soluzioni di mobilità ecologica e rendere i veicoli elettrici ed elettrificati accessibili a un pubblico sempre più ampio.

Doppio incentivo per Niro, sia elettrica sia plug-in hybrid

Per l’EV6, l’ecoincentivo Kia può arrivare fino a 16.000€ in caso di leasing finanziario K-Lease, senza necessità di rottamazione. Questo modello è disponibile per clienti privati e business con un canone mensile a partire da 259 € nel caso di leasing K-Lease.

Anche l’EV9 beneficia degli ecoincentivi Kia, con un contributo fino a 8.000€ in caso di leasing finanziario K-Lease, senza necessità di rottamazione. L’EV9 è disponibile per clienti privati con un canone mensile a partire da 699 € nel caso di leasing K-Lease.

Per maggiori informazioni suggeriamo di contattare direttamente i concessionari o visitare il sito ufficiale.