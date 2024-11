[VIDEO] Brabus ha costruito un camper, l'ha chiamato Big Boy 1200 ed è esagerato

Il tuner tedesco Brabus ha presentato il suo primo camper di lusso, il Big Boy 1200. Lungo 12 metri e con oltre 30 metri quadrati di spazio interno, questo veicolo per il tempo libero si distingue per dimensioni, potenza e dotazioni di alto livello.

Il Big Boy 1200 rappresenta l'ingresso di Brabus nel segmento dei camper di fascia premium, portando l'expertise del marchio nel mondo del lusso mobile. Con questo modello, Brabus punta a ridefinire gli standard del settore, offrendo un'esperienza di viaggio paragonabile a quella di una villa di lusso su ruote.

Esternamente, il camper sfoggia una livrea nera opaca con il logo Brabus lucido sul cofano, in linea con lo stile esagerato del brand. Due pannelli laterali estensibili aumentano la larghezza da 2,5 a 4,5 metri, ampliando lo spazio abitativo interno. Nonostante l'altezza di 4 metri, l'accesso è agevolato da scale elettriche.

Il veicolo è basato su un telaio a tre assi con doppie ruote posteriori. La propulsione è affidata a un possente motore turbodiesel a sei cilindri da 12,8 litri, capace di erogare 530 cavalli (396 kW) e una coppia di 2.600 Nm. Nonostante le dimensioni imponenti, il Big Boy 1200 può raggiungere una velocità massima di circa 90 km/h.

Gli interni non deludono le aspettative del marchio Brabus. L'ambiente è caratterizzato da divani in pelle grigia con motivi sofisticati, tappetini coordinati e finiture in legno nero o Alcantara. La zona notte ospita un ampio letto da 160 x 200 cm regolabile elettricamente, mentre un letto aggiuntivo è disponibile sopra la cabina.

Per l'intrattenimento, il camper è dotato di una smart TV 4K da 43 pollici, una console PS5 e connessione Internet satellitare Starlink. La cucina è equipaggiata con piano cottura a induzione, forno, lavastoviglie, frigorifero/congelatore e persino un refrigeratore per il vino.

Il Big Boy 1200 non trascura gli aspetti pratici della vita in movimento. Climatizzatore automatico, riscaldatore da parcheggio e otto pannelli solari sul tetto garantiscono comfort e autonomia energetica. Il bagno lussuoso è dotato di doccia a pioggia, mentre la dinette si trasforma facilmente in uno spazio di lavoro per i nomadi digitali.

Brabus non ha ancora comunicato il prezzo del Big Boy 1200, ma è lecito attendersi una cifra in linea con l'alto livello di lusso e tecnologia offerto. Questo camper si propone come soluzione ideale per chi desidera esplorare il mondo senza rinunciare ai comfort di una residenza di alto livello, portando su strada l'esperienza Brabus nel settore del lusso automobilistico.