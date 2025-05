Il leggendario Maggiolino si reinventa in "All-Terrain"

Nel mondo delle auto d'epoca rivisitate in chiave moderna, un classico senza tempo continua a essere reinventato in ogni forma possibile. Twisted, l'azienda britannica che ha costruito la propria reputazione trasformando fuoristrada iconici come Land Rover Defender e Suzuki Jimny, ha annunciato un progetto che rivoluziona l'identità dell'iconico Volkswagen Maggiolino. Denominato TBug, questo veicolo rappresenta molto più di un semplice restauro o di una rivisitazione nostalgica: è una reinterpretazione radicale che trasforma l'amata "coccinella" in un veicolo pronto a sfidare il fuoristrada, pur mantenendo intatto il fascino vintage che l'ha resa celebre nel mondo.

Nonostante la produzione ufficiale della Volkswagen Beetle sia terminata ormai da anni, l'affetto degli appassionati non si è mai spento. Twisted ha intuito questa passione e l'ha trasformata in un'opportunità creativa, selezionando come base di partenza esemplari prodotti tra gli anni '60 e '80, per poi sottoporli a una trasformazione completa che ne preserva l'anima originale ma ne espande radicalmente le capacità.

L'ispirazione principale proviene dalle leggendarie Baja Bug californiane, veicoli modificati per affrontare le dune del deserto con stile inconfondibile. Da questa tradizione, Twisted ha derivato gli elementi caratterizzanti della TBug: un assetto rialzato, passaruota significativamente allargati e un telaio rinforzato per garantire robustezza sui terreni più impervi. "Catturare la semplicità onesta delle originali Baja Bug" è l'obiettivo dichiarato dai creatori del progetto.

Il powertrain ha subito un significativo potenziamento, con la potenza del motore praticamente raddoppiata fino a sfiorare gli 80 CV. Una cifra che, sebbene modesta per gli standard contemporanei, risulta perfettamente adeguata considerando la leggerezza del veicolo e la sua vocazione, orientata più al divertimento di guida che alle prestazioni pure.

Ogni TBug è un'opera d'arte meccanica unica e irripetibile.

L'aspetto tecnico si completa con un importante aggiornamento del sistema frenante e l'adozione di pneumatici BF Goodrich All-Terrain, pensati specificamente per garantire trazione su qualsiasi superficie. L'equilibrio tra fedeltà storica e innovazione tecnica rappresenta la vera sfida affrontata da Twisted, risolta con soluzioni che rispettano l'essenza del Maggiolino originale senza rinunciare a miglioramenti sostanziali.

Sul piano estetico, la TBug mantiene riconoscibile la silhouette inconfondibile del Maggiolino, ma introduce elementi contemporanei come i gruppi ottici a LED, conferendo al veicolo un carattere distintivo che mescola sapientemente passato e presente. Questi dettagli moderni non snaturano l'identità del veicolo, ma la arricchiscono, creando un prodotto che dialoga simultaneamente con diverse generazioni di appassionati.

Ciò che rende davvero speciale il progetto TBug è la sua natura fondamentalmente esclusiva. Twisted ha infatti concepito ogni esemplare come un pezzo unico, realizzato su specifiche del cliente e non replicabile. Colori, finiture, accessori e dettagli tecnici sono elementi personalizzabili, trasformando l'acquisto in un'esperienza di co-creazione tra l'azienda e il futuro proprietario.

Questa filosofia produttiva risponde a una tendenza crescente nel mercato dell'automobile di lusso e da collezione: la ricerca dell'unicità come valore supremo. Non si tratta semplicemente di possedere un'auto rara, ma di avere un veicolo che rispecchi perfettamente la personalità e i desideri del proprietario, costituendo di fatto una sorta di autoritratto meccanico.

Il debutto ufficiale della TBug è programmato per il 29 maggio presso il nuovo showroom londinese di Twisted, un evento che si preannuncia significativo per gli appassionati di auto d'epoca e per i collezionisti interessati a pezzi unici che combinano storia automobilistica e interpretazione contemporanea. Il lancio sarà accompagnato da materiale promozionale che include un video di presentazione pensato per evidenziare le caratteristiche distintive del progetto.