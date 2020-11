Bugatti Divo: spettacolare, in fibra di carbonio blu opaco

La Bugatti Divo, automobile supersportiva prodotta in serie limitata con soli 40 esemplari realizzati, si è recentemente mostrata in tutta la sua bellezza, in fibra di carbonio di colore blu opaco. Si tratta della seconda Divo della casa automobilistica che viene consegnata negli Stati Uniti.

Infatti, quest’estate, dopo aver attraversato l’Oceano Atlantico, un esemplare dell’hypercar era giunta a New York per essere al consegnata al suo proprietario. Così come successo nel mese di agosto, una nuova Divo è approdata negli States, destinata al rivenditore di auto di lusso, Miller Motorcars.

Interni raffinati ed eleganti

Rispetto alla Bugatti Divo – con la carrozzeria di colore argento metallizzato impreziosita da parti esterne in fibra di carbonio lucido – arrivata negli USA nel corso di questa estate, la supercar sportiva in fibra di carbonio di colore blu opaco ha un aspetto decisamente più affascinante. Ebbene, per una macchina da sogno è stato necessario organizzare – come documentato nel breve video che troverete di seguito -un’accoglienza da sogno.

Infatti, la supercar sportiva – una volta arrivata a destinazione – è stata accolta in maniera entusiasmante. Ovviamente, così come gli esterni, anche gli interni personalizzati in Alcantara blu e nera – con elementi in pelle e altri in fibra di carbonio opaco – della Bugatti Divo contribuiscono a rendere l’auto sensazionale e unica.

Motore da 1.500 CV

Oltre ad essere raffinata ed elegante, l’hypercar della casa di Molsheim garantisce prestazioni formidabili poiché è equipaggiata dallo stesso motore della Chiron, ossia un W16 quad-turbo da 8.0 litri che è in grado di raggiungere una potenza di ben 1.500 CV e 1.600 Nm di coppia, grazie al quale è possibile effettuare uno scatto da o a 100 km/h in 2,4 secondi. Per quanto riguarda invece la velocità massima che può raggiungere la dream car, è di 420 km/h utilizzando una chiave dedicata, senza la quale si raggiungono 380 km/h.

Il prezzo base della Bugatti Divo è di 5 milioni di euro, al quale vanno aggiunte le tasse ed eventuali optional e personalizzazioni.