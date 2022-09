Lo scorso anno, Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, ha dichiarato che “entro questo decennio, ci sarà una Bugatti completamente elettrica“; tuttavia, in una recente intervista, il genio croato ha apparentemente fatto marcia indietro negando il desiderio di passare all’elettrico e di creare SUV ad alte prestazioni. Non ci sarà nessun “Purosangue” by Bugatti e soprattutto, seguendo il filone di Pagani, non è prevista alcuna elettrica in tempi brevi.

Questa notizia potrebbe sorprendere, ma questo non significa che un SUV Bugatti non debutterà nel 2033; in fin dei conti tutti i più prestigiosi produttori di supercar hanno a disposizione o ne stanno creando uno e McLaren ha definito il segmento come “interessante”. Lamborghini, Ferrari, Porsche, Aston Martin e presto anche McLaren: sono questi i marchi che offrono SUV ad alte prestazioni.

In una precedente intervista con Top Gear, Mate Rimac ha affermato che creare una Nevera con carrozzeria Bugatti sarebbe stata la cosa più semplice da realizzare. In effetti, la dirigenza di Porsche e Volkswagen era irremovibile sul fatto che Bugatti dovesse apportare il cambiamento, ed è stato deciso solo di seguito di mantenere i propulsori endotermici per un periodo più esteso. In fin dei conti, il motore di Bugatti è un vero e proprio monumento alla combustione interna: si tratta di un gigantesco propulsore W16 da 8 litri e sovralimentato con quattro turbocompressori.

Rimac ha promesso che il successore della Chiron avrà un “motore a combustione molto attraente”, ma quale tipo rimane un mistero; una nuova unità cucita su misura per Bugatti potrebbe rappresentare un tassello importante per la storia del marchio, tuttavia comporterebbe anche ad una serie di spese. Ad ogni modo, questo nuovo propulsore sarà “fortemente elettrificato” per stare al passo con gli standard di emissioni, è pertanto lecito attendere una sorta di soluzione mild o plug-in. Grazie all’esperienza di Rimac, la nuova Chiron punta ad almeno 50 chilometri di autonomia elettrica.