Bugatti ottimizza Chiron SS per nuovi record di velocità

La Super Sport (SS) è l’ultima hypercar svelata della gamma Chiron e, sebbene non appaia così estrema come la 300+, è stata ugualmente sviluppata in condizioni del tutto speciali e inimitabili. Bugatti a questo proposito ha svelato alcuni interessanti retroscena sui test eseguiti con la Super Sport, tra cui una serie di prove condotte a 440 km/h.

Come per tutti i lanci a velocità considerevole, i primi test sono stati eseguiti a 380 km/h con una mappa specifica, solo dopo aver convalidato solidamente la velocità sono stati raggiunti i 440 km/h. Per capire il comportamento della vettura in ogni minimo dettaglio, Bugatti ha inserito 100 sensori addizionali capaci di rilevare temperatura, pressione e altre informazioni chiave.

Oltre a questo, Bugatti ha rivelato di aver rivisto la taratura della trasmissione al fine di poter raggiungere i 403 km/h in settima marcia. Inoltre, il rapporto dell’ultima marcia sarebbe ora più lungo del 3,6% rispetto ad una Chiron tradizionale. Nessuna modifica sostanziale per il motore invece che rimane il fedele e mastodontico 8 litri W16 da 1.600 Cv.

In termini di prestazioni, la Chiron Super Sport raggiunge i 400 km/h nella partenza da fermo in appena 28,6 secondi; per lo 0-100 sono necessari 2,4 secondi, mentre per lo 0-300 poco più di 10 secondi. Numeri eccezionali sicuramente ma non in grado di far impallidire le future proposte elettriche come Rimac Nevera e Tesla Model S Plaid; entrambe, infatti, sono capaci di coprire lo 0 a 100 in poco meno di 2 secondi e senza particolari appendici aerodinamiche.

La velocità massima rimane però tutt’ora il Tallone d’Achille delle vetture elettriche e, proprio per questo motivo, gli attuali record di velocità sono ancora registrati da soluzioni endotermiche come la SSC Tuatara. Il listino di Bugatti Super Sport parte da 3,2 milioni di euro ai quali vanno aggiunti le eventuali personalizzazioni e naturalmente le tasse.