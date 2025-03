BYD fa la spesa in Italia: contratti con tre grandi marchi

BYD, nota azienda cinese di produzione di automobili, ha recentemente annunciato l'intenzione di stringere associazioni commerciali con Pirelli, Brembo e Prima Industrie per le sue installazioni in Ungheria. Alfredo Altavilla, Special Advisor del gruppo per l'Europa, ha lasciato capire durante il FORUMAutoMotive tenutosi a Milano che le aziende italiane non saranno tenute a delocalizzare le loro attività. Al contrario, avranno piena libertà di continuare a operare dalla loro base nel Belpaese, senza dover necessariamente stabilire sedi all'estero.

Un sinergismo vantaggioso

Con queste collaborazioni la proprietà cinese ha dichiarato di apprezzare fortemente il livello di competenza delle industrie italiane coinvolte. Altavilla ha spiegato che il loro intento non è di delocalizzare le aziende italiane, ma piuttosto di collaborare con loro nelle loro attuali localizzazioni, stabilendo un rapporto di reciproco beneficio.

Altavilla ha sottolineato che la BYD prevede di stabilire nuovi impianti in Europa. Il processo di selezione del terzo stabilimento è già iniziato e si prevede che sarà completato entro la fine dell'anno corrente. È importante notare che l'Italia è ancora in corsa per l'installazione di questo nuovo stabilimento, sebbene Altavilla abbia suggerito che potrebbero evitare di stabilirsi in un Paese che non è amico delle auto cinesi.

Infrastrutture per auto elettriche

Anche a livello di infrastrutture, la BYD dimostra di essere in corsa con le altre grandi case automobilistiche. In Cina, l'azienda ha già pianificato la costruzione di una sua rete di ricarica. Non è escluso, come afferma Altavilla, che il costruttore attui lo stesso piano anche in Europa, promettendo addirittura stazioni di ricarica ultra rapide, in grado di rifornire le auto elettriche due volte più velocemente dei Supercharger Tesla. Questo potrebbe avvicinare l'esperienza di rifornimento delle auto elettriche a quella di una vettura alimentata da benzina o diesel.

Il futuro delle automobili è chiaramente elettrico e la BYD dimostra di essere pronta a giocare un ruolo significativo in questa rivoluzione, sia per quanto riguarda la produzione di veicoli elettrici, sia in termini di infrastruttura di ricarica.