BYD lancia ATTO 2: il SUV urbano accessibile

BYD lancia in Europa il nuovo SUV compatto elettrico ATTO 2, presentato al Salone di Bruxelles 2025. Il veicolo, dotato della tecnologia Batteria Blade e di un design urbano, si posiziona come l'opzione più accessibile nella gamma SUV del marchio cinese per il mercato europeo.

L'ATTO 2 rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di BYD in Europa, puntando al popolare segmento dei SUV compatti. Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: "con ATTO 2, abbiamo un'offerta agile e versatile che attirerà quella vasta base di potenziali clienti. Combina tutti i punti di forza di BYD circa batterie, motori elettrici e costruzione Cell-to-Body in un pacchetto compatto che porta nuove tecnologie intelligenti alla classe dei SUV urbani." Il nuovo SUV si distingue per le sue dimensioni compatte, misurando 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza. Questo lo rende più corto e stretto rispetto al modello ATTO 3, pur mantenendo un passo di 2.620 mm che ottimizza lo spazio interno.

Esteticamente, l'ATTO 2 presenta fari full-LED, una griglia anteriore elegante e dettagli distintivi come le luci posteriori a forma di "nodo cinese". Il design combina elementi tipici dei SUV con linee moderne e aerodinamiche, enfatizzando l'aspetto sportivo e urbano del veicolo. L'abitacolo dell'ATTO 2 si caratterizza per uno stile geometrico e l'uso di materiali premium. La console centrale integra controlli fisici per le funzioni principali, garantendo una facile interazione. Un tetto panoramico in vetro contribuisce a creare un'atmosfera luminosa e spaziosa.

Il bagagliaio offre una capacità di 400 litri, espandibile a 1.340 litri con i sedili posteriori abbattuti, superando molte familiari del segmento C a motore termico. L'ATTO 2 utilizza la piattaforma e-Platform 3.0 di BYD e introduce per la prima volta in un modello compatto del marchio la tecnologia Cell-to-Body (CTB). Questa innovazione integra completamente la batteria nel telaio del veicolo, migliorando la rigidità della carrozzeria e l'efficienza dello spazio.

La Batteria Blade, realizzata in fosfato di ferro e litio (LFP), offre sicurezza, durabilità e prestazioni superiori. È progettata per resistere a temperature estreme e ha superato rigorosi test di sicurezza. Al lancio, l'ATTO 2 sarà disponibile con una batteria da 45,1 kWh, che garantisce un'autonomia WLTP combinata di 312 km. Il motore anteriore eroga una potenza di 130 kW. Una versione con batteria più grande e autonomia estesa è prevista nei mesi successivi al lancio.

BYD ha annunciato che i dettagli completi sulle specifiche, l'equipaggiamento standard e la struttura della gamma saranno comunicati nelle prossime settimane, in concomitanza con il lancio europeo previsto per febbraio. Con l'ATTO 2, BYD mira a consolidare la sua presenza nel mercato europeo dei veicoli elettrici, offrendo un SUV compatto che combina tecnologia avanzata, design attraente e praticità urbana a un prezzo accessibile.