BYD si espande e vuole aprire una megafabbrica in Indonesia

BYD, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, ha confermato l'apertura di un nuovo stabilimento in Indonesia entro la fine del 2025. L'impianto avrà una capacità produttiva di 150.000 veicoli all'anno, segnando un'importante espansione della presenza manifatturiera di BYD all'estero.

Questa mossa si inserisce nella strategia di crescita globale di BYD, che punta a consolidare la sua posizione di leader nel mercato degli veicoli elettrici. Dopo aver venduto oltre 4,27 milioni di veicoli a nuova energia (NEV) nel 2024, l'azienda cinese sta intensificando i suoi sforzi per espandersi nei mercati internazionali.

Eagles Zhao, direttore di BYD in Indonesia, ha dichiarato in un'intervista a Reuters: "ogni singolo progresso della nostra produzione locale procede senza intoppi e secondo i piani. Manterremo il nostro impegno, che è di completare lo stabilimento entro la fine del 2025".

L'investimento di 1 miliardo di dollari per il nuovo impianto rientra nell'obiettivo dell'Indonesia di produrre 600.000 veicoli elettrici a livello nazionale entro il 2030. Come altri paesi del Sud-est asiatico, l'Indonesia sta introducendo nuove politiche per attrarre investimenti esteri e sfruttare il passaggio del mercato ai veicoli elettrici.

Nel 2024, primo anno completo di vendite nel paese, BYD ha venduto quasi 15.500 veicoli. L'azienda offre già diversi modelli popolari in Indonesia, tra cui Seal, Atto 3 e Dolphin. La scorsa estate ha lanciato il suo primo veicolo elettrico multifunzione (MPV), l'M6, che è diventato il modello più venduto dell'azienda nel 2024.

La rapida ascesa di BYD nel mercato automobilistico globale sta già causando preoccupazioni tra i produttori tradizionali. Ad esempio, le case automobilistiche giapponesi Honda e Nissan stanno unendo le forze per cercare di tenere il passo con BYD e altri produttori cinesi di veicoli elettrici. I marchi giapponesi come Toyota e Honda hanno storicamente dominato il Sud-est asiatico. Tuttavia, negli ultimi due anni la loro quota di mercato in Thailandia, considerata la "Detroit dell'Asia", è scesa dal 90% al 76%.

BYD sta rapidamente espandendo il suo marchio a livello globale, con nuovi stabilimenti in fase di apertura in Messico, Brasile, Ungheria, Turchia e Pakistan. L'azienda non si limita più ai veicoli elettrici a basso costo, ma sta lanciando nuovi modelli in quasi tutti i segmenti, inclusi pickup, SUV intelligenti, modelli di lusso e supercar elettriche.

Con questa aggressiva strategia di espansione e diversificazione, BYD si conferma come uno dei principali attori da tenere d'occhio nel settore automobilistico globale per il 2025 e oltre, puntando a mantenere e consolidare la sua impressionante corsa di vendite a livello mondiale.