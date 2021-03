Calo vendite Jaguar Land Rover: problemi di qualità e affidabilità

Alla base delle consistenti perdite che stanno interessando le vendite di Jaguar Land Rover, secondo quanto affermato dallo stesso amministratore delegato Thierry Bolloré nel corso di una recente intervista, vi sarebbero problematiche legate ad una scarsa qualità ed affidabilità dei veicoli. Tali problemi avrebbero causato un calo delle vendite pari a 100.000 unità nell’arco di un anno. Infatti, il CEO Bolloré sembra aver dichiarato quanto segue:

L’insoddisfazione dei clienti è stata molto dannosa per i nostri normali volumi di vendita. Le occasioni mancate fino ad oggi sono enormi. Si tratta di oltre 100.000 vendite che avremmo potuto ottenere in più.

Tuttavia, il manager francese a capo del gruppo Jaguar Land Rover ha recentemente svelato il nuovo piano di elettrificazione Reimagine che andrà ad interessare il marchio, motivo per il quale è opportuno pensare che JLR è pronto ad effettuare il tanto atteso – quanto necessario – salto di qualità. Il gruppo sembra essere pronto, quindi, a seguire “drastiche misure di miglioramento” in modo tale da poter incrementare le vendite in futuro. Uno dei principali interventi che il gruppo si appresta ad adottare per migliorare la qualità dei veicoli, è stato spiegato proprio dal manager Bolloré con le seguenti parole:

Stiamo sensibilmente riducendo la complessità dei nostri veicoli. Il risultato è che ci saranno meno problemi perché l’intero processo non sarà più così complesso.

Un segnale che evidenzia ulteriormente la scarsa affidabilità dei veicoli del marchio riguarda la performance da bassa classifica di JD Power in merito, appunto, a Jaguar e Land Rover da parte dei clienti statunitensi. Sembrerebbe esserci invece un ottimismo in merito al cambio di strategia e ad un occhio di riguardo che interessa gli interventi in garanzia da parte delle aziende in questione. A partire dal mese di marzo 2020 sino al mese di dicembre dello stesso anno, il gruppo si è trovato ad affrontare una spesa di 565 milioni di euro per effettuare riparazioni e sostituzione pezzi. Nello medesimo periodo dell’anno precedente erano stati spesi, invece, 938 milioni di euro.