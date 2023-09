I moderni sistemi di infotainment delle nostre automobili sono, indubbiamente, un grosso passo in avanti rispetto al passato perché, complici le funzioni, ma soprattutto gli aggiornamenti, adoperati da Google e da Apple (rispettivamente responsabili di Android Auto e Apple CarPlay), permettono di avere a disposizione un sistema sempre responsivo e, soprattutto, aggiornato. Eppure, al netto di questo, quel che manca è ancora una generale diffusione delle connessioni wireless tra automobili e smartphone che, sulla stragrande maggioranza dei modelli, avviene solo ed esclusivamente per mezzo di una connessione via cavo.

La soluzione? Sicuramente rivolgersi a dispositivi come Carlinkit, che rendono la connettività finalmente smart e senza fili e che, non a caso, sono ampiamente apprezzati ed acquistati da tantissimi automobilisti. Se anche voi, dunque, volete rendere la vostra auto più “comoda”, almeno dal punto di vista dell’usabilità dello smartphone, allora sarete felici di sapere che proprio l’ultima versione di Carlinkit, la 5.0, è oggi in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre: solo 85,99€, corrispondenti ad uno sconto del 32%!

Carlinkit 5.0, chi dovrebbe acquistarlo?

Anzitutto, come detto in apertura Carlinkit è uno strumento che, fondamentalmente, farà la gioia di chiunque voglia evitare la sgradevole procedura di dover connettere, di volta in volta, il proprio smartphone al sistema infotainment della propria vettura, per poter così usufruire dei sistemi integrati in iOS e Android. Carlinkit, infatti, è sostanzialmente un dispositivo Bluetooth che, collegandosi alla porta USB della vostra auto, consente di bypassare la connessione diretta dello smartphone, agendo come un “ponte wireless” tra il sistema dell’auto e il telefono.

In questo senso, il dispositivo è consigliato a chiunque desidera risolvere i problemi di connessione e posizionamento dello smartphone in auto, consentendoti di utilizzare funzioni che richiedono una connessione cablata, come la navigazione tramite Android Auto o Apple CarPlay, ma senza fili. Per quanto riguarda, poi, questo specifico modello, come vi abbiamo raccontato in fase di recensione, si tratta indubbiamente del miglior dispositivo mai prodotto dal brand in quanto, a differenza del modello precedente, che era compatibile in modo nativo solo con Apple CarPlay (la compatibilità Android era ottenuta tramite una furba emulazione interna), questa versione è nativamente compatibile con Android Auto, con tutto ciò che ne consegue in termini di performance e velocità dei comandi.

Anche riguardo al prezzo non ci sono dubbi: arrivato sul mercato lo scorso maggio, Carlinkit 5.0 è stato venduto quasi sempre al suo prezzo pieno di 125,99€ subendo, nel corso dei mesi, solo 2 e fulminei price drop, che ne hanno abbassato il prezzo attorno ai 95 euro. Il prezzo attuale, riproposto solo nel corso di agosto, e per pochissimi giorni, è dunque il prezzo più basso mai raggiunto da questa particolare edizione, e visto l’interesse generale del pubblico verso il prodotto, è plausibile che esso andrà esaurito già entro poche ore. Meglio approfittarne!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero utile e che, certamente, semplificherà la vita di moltissimi automobilisti, specie quelli più attenti all’apparato tech della propria autovettura. Considerato il prezzo, dunque, non ci resta che suggerirvi di approfittare subito dell’offerta Amazon, consultando ora la pagina dedicata al prodotto prima che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!