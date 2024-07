Cerchi la nuova Dacia Duster o Spring? Ora puoi ordinarla anche da casa con la nuova app Dacia

I consumatori di oggi hanno aspettative che continuano a evolversi e la digitalizzazione della nostra quotidianità ha toccato diverse sfere. L'acquisto online di prodotti e servizi è diventato la norma, e Dacia risponde a questa tendenza offrendo un'esperienza multi-canale con il brand.

L'obiettivo è quello di consentire ai clienti di gestire il loro rapporto con il brand sia fisicamente che digitalmente, e a tal fine è stato creato Doba, ovvero Dacia Omnichannel Business Acceleration. Questa iniziativa consente ai clienti di prenotare online, magari comodamente dal divano di casa, una nuova Dacia.

L'obiettivo è quello di fornire un percorso cliente omni-canala che unisce approcci fisici e digitali, mantenendo la rete DACIA al centro del processo di vendita.

Il processo di prenotazione di una nuova DACIA online è estremamente semplice e intuitivo, seguendo il tipico stile dell'azienda. I clienti possono accedere al sito ufficiale, scegliere il modello desiderato e decidere se personalizzarlo completamente o optare per una delle configurazioni predefinite che garantiscono la consegna prioritaria. Per completare la prenotazione, è necessario creare un account su My Dacia, che permette ai clienti di monitorare lo stato del proprio ordine in futuro.

Una volta effettuata la scelta, il cliente seleziona la concessionaria presso cui desidera finalizzare l'acquisto, poiché il contratto sarà firmato fisicamente presso il concessionario. Il costo per la prenotazione di una nuova Dacia è di soli 150 euro, pagabili tramite carta di credito o Google Pay.

I primi modelli disponibili per l'acquisto online nel 2024 sono le nuove aggiunte: la rinnovata Duster e la Spring 100% elettrica. Grazie a pochi click, un percorso cliente semplice e intuitivo, e il supporto di una chat con operatori specializzati per risolvere ogni dubbio, prenotare online una nuova Dacia è davvero semplice.