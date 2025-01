CES 2025: Bosch lancia Battery Lock per proteggere le eBike

Bosch eBike Systems ha presentato al CES 2025 di Las Vegas una nuova funzione di sicurezza digitale chiamata "Battery Lock". Questa innovazione permette di bloccare la batteria delle eBike, rendendola inutilizzabile in caso di furto e integrando così le protezioni già esistenti come "eBike Lock" e "eBike Alarm".

La nuova funzionalità risponde alla crescente esigenza di protezione delle eBike, il cui componente più prezioso è proprio la batteria. Gregor Dasbach, Responsabile del Digital Business di Bosch eBike Systems, ha dichiarato: "con Battery Lock, si potrà usufruire di una nuova funzione di sicurezza intelligente che aiuterà i possessori di eBike a proteggerla al meglio e a parcheggiarla con maggiore tranquillità".

Battery Lock aggiunge un livello di protezione digitale alle batterie rimovibili come PowerTube e PowerPack, che sono già dotate di un lucchetto meccanico. Quando la funzione è attivata tramite l'app eBike Flow, la batteria si blocca automaticamente allo spegnimento dell'eBike. Se una batteria bloccata viene inserita in un'altra eBike compatibile, il supporto del motore alla pedalata viene disattivato, rendendo il veicolo inutilizzabile. Questo scoraggia non solo il furto dell'intera eBike, ma anche la rivendita illecita della sola batteria.

La funzione offre grande flessibilità d'uso perché può essere gestita tramite smartphone con l'app eBike Flow o i display Kiox 300 e 500, è possibile disattivare temporaneamente la protezione per condividere la batteria e funziona con tutte le batterie e combinazioni del sistema intelligente Bosch, inclusi DualBatteries e PowerMore 250 Range Extender

Battery Lock si aggiunge alle soluzioni di sicurezza digitale già offerte da Bosch che comprende eBike Lock per usare lo smartphone e display come chiavi digitali per attivare il supporto del motore; l'eBike Alarm che notifica movimenti sospetti e traccia la posizione dell'eBike; Pass eBike che funge da "libretto di circolazione" digitale con tutte le informazioni sul veicolo

La nuova funzione Battery Lock sarà disponibile dall'estate 2025 come parte dell'abbonamento a pagamento Flow+. Potrà essere installata over-the-air tramite l'app eBike Flow su qualsiasi eBike Bosch dotata di sistema intelligente.